El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, con los trofeos de subcampeón y campeón. Afp
Finals ATP

Demasiado Jannik Sinner para un gran Carlos Alcaraz

Pequeños detalles marcaron una final de gran nivel a favor del italiano ante un español que ya piensa en la Copa Davis

Germán Abril

Turin

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:21

Comenta

El punto final a la temporada ATP 2025 estuvo a la altura de lo que había sido todo el curso. De nuevo Carlos Alcaraz y ... Jannik Sinner tirando del carro del tenis masculino, enfrentados en una nueva final. Dos horas y cuarto de tenis frenético, el mejor que se puede ver actualmente en el mundo, regalaron a un público completamente entregado con el tenista local. Sinner, dominador absoluto del juego en esta canchas, fue mucho más determinante en los momentos clave de la final. Fueron pocos, pero siempre cayeron del lado del italiano, para darle su segundo trofeo de las Finales ATP. Muy mejorado Alcaraz en esta superficie, pero fue insuficiente para arrebatarle el último título del año a Sinner (6-7, 5-7).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  3. 3 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  4. 4 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  5. 5

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  6. 6

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  7. 7 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  8. 8 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  9. 9 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  10. 10 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Demasiado Jannik Sinner para un gran Carlos Alcaraz

Demasiado Jannik Sinner para un gran Carlos Alcaraz