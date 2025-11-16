Demasiado Jannik Sinner para un gran Carlos Alcaraz

El punto final a la temporada ATP 2025 estuvo a la altura de lo que había sido todo el curso. De nuevo Carlos Alcaraz y ... Jannik Sinner tirando del carro del tenis masculino, enfrentados en una nueva final. Dos horas y cuarto de tenis frenético, el mejor que se puede ver actualmente en el mundo, regalaron a un público completamente entregado con el tenista local. Sinner, dominador absoluto del juego en esta canchas, fue mucho más determinante en los momentos clave de la final. Fueron pocos, pero siempre cayeron del lado del italiano, para darle su segundo trofeo de las Finales ATP. Muy mejorado Alcaraz en esta superficie, pero fue insuficiente para arrebatarle el último título del año a Sinner (6-7, 5-7).

La tensión marcó el primer set. Se podía palpar en cada peloteo, en cada mirada y también en las reacciones de uno y otro. Habituados a encontrarse en estos escenarios este año, sí, pero cada partido es especial y este no era menos. La sexta entrega de los Alcaraz-Sinner en 2025 regaló un primer episodio en el que no cupieron más giros de guion. Cuando mejor estaba Carlitos, con un 40-40 al servicio de Sinner, un aficionado sufrió un problema de salud y debió detenerse el partido durante diez minutos. Una vez reanudado el partido, evitaría la situación límite el italiano. Un rato después fue Alcaraz quien tuvo que recibir asistencia, en este caso del fisioterapeuta, para que masajeara el isquiotibial de su pierna izquierda. Había notado algo el murciano en uno de los muchos intercambios intensos desde el fondo de la pista. Tenis vertiginoso en el Inalpi Arena.

Las molestias, lejos de desconectarlo, activaron más a un Alcaraz que dispuso de la única bola de rotura de la primera manga y que al mismo tiempo significaba punto de set. Esquivó la bala Sinner de manera majestuosa, arriesgando con un segundo servicio al límite, para estirar la manga hasta el 'tie-break', ese territorio en el que tantas veces ha dominado el español a Sinner. En esta ocasión fue el de San Cándido quien lidió mejor con la tensión, aprovechando las imprecisiones de Alcaraz con la derecha, para llevarse un primer set no apto para cardíacos. Era un volcán en erupción el Inalpi Arena. El público italiano, completamente volcado con su tenista, a quien habían visto contra las cuerdas.

Una máquina perfecta

Reaccionó con un 'break' de salida Alcaraz tras el golpe. Primera vez en todo el torneo que Sinner cedía un turno de saque. Cerraba el puño el de El Palmar, ya con el muslo derecho vendado por precaución. Cambiaba la dirección del viento en el segundo set, pero de nuevo, como en el anterior, los momentos límite, esos detalles que marcan partidos tan igualados, cayeron del lado del italiano. Un doble toque de Sinner que acabaría cayendo dentro de la pista, un mal golpe de derecha de Alcaraz y la ventaja del murciano desaparecía. Otra vez a la casilla de salida.

Se animaba Alcaraz con su ya característico «vamos, Charly». Muy metido en el partido, pese a que una vez tras otra el tenis se encargaba de asestarle golpes terribles que habrían hundido a cualquiera. Ahí estaba él para levantarse. Llevó al límite a Sinner, dueño de la superficie indoor, pero ahí de nuevo fue el italiano quien estuvo más certero. Usó la única bola de campeonato que tuvo a su favor para defender el título sin ceder ni un solo set. Una máquina perfecta el número dos del mundo, que encadena 31 partidos consecutivos ganados jugando en pistas interiores. Fue demasiado Sinner para un gran Alcaraz.