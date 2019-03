Tenis Los jóvenes toman el Conde de Godó ante la presencia de Nadal Rafa Nadal ganó su undécimo Godó en 2018. / Efe Al español, Nishikori y Thiem se unen jóvenes como De Miñaur, Shapovalov y Tsitsipas para completar uno de los mejores cuadros que se recuerdan ENRIC GARDINER Madrid Martes, 12 marzo 2019, 14:50

La presentación del torneo Conde de Godó celebrada este martes en el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto encima de la mesa que los jóvenes son el futuro. Así ha quedado claro al confirmarse la participación de promesas ya asentadas en el circuito como el griego Stefanos Tsitsipas, semifinalista en el Abierto de Australia, Alex de Miñaur y Denis Shapovalov. Todos ellos se unen a un cuadro donde ya tenían asegurada su presencia el diez veces campeón Rafael Nadal, el dos veces triunfador Kei Nishikori y uno de los mejores jugadores sobre tierra batida del circuito, el austríaco Dominic Thiem.

Con el despliegue de la lista de jugadores aceptados en el cuadro, añadiendo otros nombres como el del canadiense Felix Auger-Aliassime, el belga David Goffin, el estadounidense Francis Tiafoe y los españoles Pablo Carreño y Fernando Verdasco, se dio paso a un acto en el que intervinieron Albert Costa, director del torneo, Javier Godó, conde de Godó, y Jordi Cambra, presidente del Real Club de Tenis de Barcelona, entre otros.

«Tenemos un torneo muy especial con mucho protagonismo de los jóvenes que van a ser los protagonistas del futuro, los que van a dominar el tenis dentro de poco» Albert Costa

«Tenemos un torneo muy especial con mucho protagonismo de los jóvenes que van a ser los protagonistas del futuro, los que van a dominar el tenis dentro de poco», apostilló Costa, quien además no dudó en señalar el plantel de este año como uno de los mejores que recuerda.

No en vano cuatro jugadores 'top ten' se darán cita este año en la arcilla de Barcelona, donde además de la pista central, llamada Rafa Nadal, la cancha 1 será renombrada en honor a Manuel Orantes, como homenaje a los 50 años que se cumplen desde su primer triunfo en la tierra batida catalana. Orantes, que aquel año venció a Manolo Santana en la final, conquistó tres veces el Conde de Godó, lejos de las once que acumula Nadal y empatado en entorchados con el australiano Roy Emerson y el sueco Mats Wilander.

Entre Montecarlo y Madrid

Nadal, número dos del mundo, Nishikori (7), Thiem (8) y Tsitsipas (10) encabezan el cartel del torneo que se disputará entre el 20 y el 28 de abril, es decir, la semana después de jugarse el Masters 1.000 de Montecarlo y dos semanas antes del comienzo del Masters 1.000 de Madrid.

Salvo sorpresa de última hora, el torneo no podrá contar con una de las presencias más rumoreadas los últimos meses. Desde que Roger Federer anunciara en enero que volvería a jugar, dos años después, sobre tierra batida, se había especulado con su presencia en Barcelona, torneo que solo pisó en el 2000, con una temprana derrota. No obstante, el suizo no está incluido en la lista preliminar y, habiendo confirmado ya que participará en Madrid, las opciones de que juegue en Barcelona parecen ínfimas. Tampoco estará el serbio Novak Djokovic, quien sí acudió el año pasado, cayendo a las primeras de cambio.