Una lesión precipita el adiós de David Ferrer de los torneos de Grand Slam Instante en el que Ferrer comunica a Nadal que debe retirarse por problemas físicos. / AFP PEDRO REPARAZ NUEVA YORK. Miércoles, 29 agosto 2018, 00:19

David Ferrer jugó la madrugada del martes su último partido en un torneo de Grand Slam, con una dolorosa retirada por lesión en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos ante Rafa Nadal. A pesar de haber tenido que abandonar, el tenista alicantino dijo adiós sin resentimiento y dando las gracias. «Mi carrera fue muy intensa y para mí esto es normal. Tengo 36 años, es hora de volver a casa, de descansar tres o cuatro meses y jugar el año que viene los torneos que quiero jugar. Soy un hombre con suerte», comentó Ferrer después de perder 3-6 el primer set y de ir ganando 4-3 en el segundo.

«Me siento bien, estoy contento. No me voy con odio al tenis, ni con ganas de no tocar una raqueta, sino al contrario. Veo que no puedo mantener la regularidad, que no puedo jugar más de uno o dos partidos bien, no puedo mantener mi ranking. Ya no tengo esa fuerza física para hacerlo. Por eso quiero seleccionar los torneos que quiero jugar», comentó dolorido por una lesión en el sóleo de la pierna izquierda.

Ferrer disputaba su partido 208 en un torneo de Grand Slam y el de la madrugada del lunes al martes contra Nadal fue el primero en el que tuvo que retirarse. «Es mala leche, pero no vamos a dramatizar», sentenció.

Nadal reconoció estar triste por el abandono de Ferrer, a quien calificó como «una buena persona, un gran profesional y un buen amigo». «Para mí él tiene mucho más mérito en su carrera, por su regularidad y capacidad de mejorar cada año a un alto nivel, que algunos jugadores que sí tienen un Grand Slam pero que son peores jugadores que Ferrer», destacó Nadal.

Roger Federer y otros compañeros del circuito mostraron su respecto por el tenista alicantino. Uno de ellos fue Juan Martín del Potro. «Es un ejemplo de carrera. Creo que no ha ganado Roland Garros porque está Rafa, pero durante mucho tiempo fue un jugador al que nadie se quería enfrentar», apuntó el argentino.

«Me siento mal. Sentí mucho dolor en mi sóleo, lo intenté pero creo que está roto. Tengo muy buenos recuerdos aquí. Este es el último Grand Slam de mi carrera y pido perdón, pero no puedo terminar el partido. Gracias. Os echaré de menos», dijo Ferrer visiblemente emocionado.