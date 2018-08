Una lesión precipita el adiós de Pablo Carreño Pablo Carreño devuelve una bola con el revés a dos manos. / REUTERS El gijonés, mermado durante buena parte del partido por problemas físicos, se retiró en el quinto y definitivo set ante el portugués Sousa JOSÉ ÁNGEL GARCÍA GIJÓN. Viernes, 31 agosto 2018, 01:06

Cruel desenlace para Pablo Carreño en Flushing Meadows. El tenista gijonés se despidió ayer, en segunda ronda del torneo, tras retirarse cuando el partido encaraba el quinto y definitivo set (4-6, 6-3, 5-7, 6-2 y 2-0). El jugador asturiano, sin jugar al nivel que lo llevó el año pasado a alcanzar las semifinales en el torneo neoyorquino, resistió los arreones de su amigo Sousa, número 68 de la ATP. Sin embargo, un problema físico que se fue agravando con el paso de los minutos acabó por doblegar al grupista que bajará varios puestos en el ránking al no poder defender los setecientos puntos conseguidos en la edición anterior.

El partido empezó fiel al guión que se esperaba. Largos peloteos y errores contados para dos jugadores que se conocen a la perfección. No en vano, ambos entrenan juntos en Barcelona. Dentro de las pocas concesiones que se permitieron, un inspirado Carreño apretó los dientos en los últimos compases del parcial para ganarlo por 6-4.

Apretaba el puño el tenista asturiano, que había resuelto de forma magistral un duelo que se jugaba desde el fondo de la pista con golpes profundos que obligaban a muchos desplazamientos laterales. El plan sonrió a Sousa en el segundo set. Tomó ventaja aprovechando una de las muchas bolas de 'break' que tuvo al resto y logró el empate, pese a los estériles intentos de Carreño.

El tercer parcial fue, sin duda, el más emocionante. Una montaña rusa, con muchas alternativas y emoción hasta el último instante. Como si fuera una montaña rusa. Carreño levantó con el saque -excelente con su segundo- un parcial que el portugués tenía en la mano y en el que desaprovechó varios 'set ball'. Lo hizo con suspense. El ojo de halcón le dio la razón a una de sus reclamaciones, tras una bola del oponente que se había ido larga.

Ya por entonces, Carreño había dado síntomas de debilidad. Al principio, el espectador podía interpretar que se trataba de cansancio, pero el gijonés arrastraba unas molestias físicas que le impedían llegar con más solvencia a las bolas que Sousa lanzaba a las esquinas, con mucho tino por norma general. Se agachaba el asturiano, que decidió dejar de perseguir los lanzamientos del rival, consciente de sus limitaciones. No era apatía. Era que no podía más. Sousa no tuvo mucha oposición en el cuarto set ante un mermado Carreño, que echó mano de las dejadas (dejó alguna memorable durante el enfrentamiento) y se prodigó en las subidas a la red para acortar los puntos, aunque no lo hizo con excesivo convencimiento. Sousa supo leer el juego y le superó desde el fondo. Tras el cuarto set, resuelto con solvencia a favor de Sousa, el partido se detuvo durante veinte minutos para que atendieran a Pablo Carreño, que intentó dar guerra en el definitivo quinto set. No pudo. Nada más empezar, el grupista entendió que el partido se había puesto imposible y optó por retirarse para no agravar más la lesión. Una pena y más cuando las sensaciones que tenía para este último Grand Slam del año eran tan positivas.