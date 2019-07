Fallece Manuel Galé, emblema del tenis asturiano Manolo Galé / MARIETA El presidente de la Federación Asturiana falleció hoy a los ochenta años dejando tras de sí una huella profunda en todos aquellos que lo conocieron JOSÉ ÁNGEL GARCÍA Gijón Jueves, 25 julio 2019, 13:17

El mundo del tenis llora la muerte de Manuel Galé. El presidente de la Federación Asturiana falleció hoy a los ochenta años dejando tras de sí una huella profunda en todos aquellos que lo conocieron. Desde Avilés, donde estuvo al frente del Real Club de Tenis, puso al Principado en el mapa del tenis mundial, siendo clave que la región acogiera varias eliminatorias trascendentales de la Copa Davis. Tenistas del máximo nivel desde Rafa Nadal a David Ferrer, además de otros exjugadores como Alex Corretja o Pablo Carreño, siempre han destacado su papel como embajador del deporte de la raqueta. «Manolo Galé ya era presidente de la Territorial cuando yo empezaba a jugar al tenis y siempre me ha dado los trofeos cuando he jugado de pequeño. Cuando me fui al centro de alto rendimiento estuvo muy cerca de mí y de mi familia, para ayudarnos en los que necesitamos. Hemos compartido hasta cenas de Navidad», afirmó en su día el tenista gijonés, que recibió la noticia en Hamburgo donde se encuentra disputando el Master 500.