TENIS Nadal aterriza como una apisonadora En su primer partido sobre arcilla, el balear arrasa en Montecarlo a Bautista tras un mes sin competir después de su última lesión de rodilla ENRIC GARDINER MONTECARLO. Jueves, 18 abril 2019, 00:40

No hay tregua. Da igual que lleve un mes sin competir, que su último recuerdo en una pista sea la lesión en la rodilla que le apartó de Indian Wells y Miami, que esta temporada aún no haya levantado un trofeo, ni que su rival haya vencido en dos ocasiones a Novak Djokovic este año. Cuando la tierra llega, Nadal amenaza.

En la abarrotada y bella pista central del Masters 1.000 de Montecarlo, Nadal marcó su primera parada de este año en la tierra batida con un fugaz despiece a Roberto Bautista (6-1 y 6-1).

Con solo el rodaje de los entrenamientos en Manacor y sobre la arcilla de Montecarlo, Nadal estrenó la gira de tierra batida europea demostrando por qué no se puede dudar de su entereza cuando el cemento deja paso a la superficie lenta. La del torneo monegasco, además, es de las que mejor se adapta a sus características, siendo una arena lenta, favorecida por la poca altura respecto al nivel del mar, y el calor que impera en el Principado. No por nada es once veces campeón aquí.

Su salida al ruedo ya presagió el huracán que venía. Precedido por Bautista, el de Manacor fue vitoreado por un público que reconoce a su campeón. En el sorteo de saques, Nadal eligió empezar al servicio, comenzando entonces una agonía para Bautista, que todo lo bueno que tiene para frenar a Djokovic es insuficiente contra Nadal.

El zurdo de Manacor puso a disposición del público lo que ha estado preparando durante el último mes de descanso, recuperación y entrenamiento. Un arsenal de competitividad y dominio que provocaron que a Bautista le costase el simple hecho de ganar puntos. Era un completo infierno para él conseguir que Nadal no llegase a por la siguiente pelota.

Su rival en octavos de final será el ganador del duelo entre Jan-Lennard Struff y Grigor Dimitrov.