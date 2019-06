TENIS Nadal evita a Djokovic hasta la final Rafa Nadal, ayer, en el All England Club, antes de un entrenamiento. / EFE El sorteo de Wimbledon sonríe a Pablo Carreño que se medirá en primera ronda con el australiano Alexei Popyrin, que procede la fase previa J. A. GARCÍA GIJÓN. Sábado, 29 junio 2019, 01:34

Después de todo el revuelo que ha levantado la fórmula de Wimbledon que favorece a los jugadores asiduos al pasto y que ha perjudicado a Rafael Nadal, desprovisto de su condición de segundo cabeza de serie, el sorteo del cuadro final del tercer Grand Slam de la temporada le ha evitado encontrarse al serbio Novak Djokovic hasta la final.

El torneo y sus peculiaridades, como el hecho de ser el único 'Grande' que no respeta el ránking ATP y que utiliza una fórmula propia para establecer los cabezas de serie, desplazó a Nadal al tercer puesto de la lista, pese a ser número dos del mundo. Este perjuicio, esperado puesto que la norma data de 2001, no ha sido tan duro como podría haberse dado y el balear no tendrá que medirse a Djokovic en unas hipotéticas semifinales, ya que han caído en lados diferentes del cuadro.

El manacorense, dos veces campeón en el All England Club (2008 y 2010), debutará el martes contra el japonés Yuichi Sugita, raqueta número 258 del mundo y que llegó al torneo gracias a pasar la fase previa. La peculiaridad de Sugita es que en última ronda de previa eliminó al checo Lukas Rosol, de infausto recuerdo para Nadal puesto que le eliminó en la edición de 2012.

Este no parece un escollo de entidad para el reciente campeón de Roland Garros, pero los problemas arrancan en segunda ronda, cuando se podría medir al caótico Nick Kyrgios. El australiano se enfrentará a su compatriota Jordan Thompson y podría repetir el choque que tuvo con el balear en 2014, cuando un adolescente Kyrgios apartó al español.

En un hipotético camino del español a través de las rondas del All England Club, el canadiense Denis Shapovalov se posiciona como su rival en la tercera ronda. Para las semifinales quedaría el suizo Roger Federer, quien busca en este 2019 su noveno título y su vigésimo primer 'major', y en la deseada final, Djokovic, el vigente campeón.

Algo mejor de suerte ha tenido Pablo Carreño. El jugador gijonés se medirá en primera ronda con un jugador de la previa como el australiano Alexei Popyrin. En el caso de sacar adelante este duelo, empezarían los problemas para Carreño que, conviene no olvidarlo, comparece en este torneo del Gran Slam por encima del 'top 50'. En el horizonte del grupista se vislumbra al cabeza de serie número 11, Daniil Medvedev. Pablo Carreño, al menos, tiene la suerte de que no defiende puntos en la cita londinense después de haber caído la pasada edición en la primera ronda.