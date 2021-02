TENIS I AUSTRALIA OPEN Nadal pasa de peinetas y alcanza la tercera ronda Una espectadora insultó al jugador español con un gesto despectivo y fue expulsada de las gradas La espectadora que increpó a Nadal. / AFP E. G Viernes, 12 febrero 2021, 02:11

Los cambios en el saque y los ejercicios de recuperación han servido para que Rafa Nadal no esté notando las molestias en la espalda que le atormentaron en los últimos días. Más le incomodó quizás lo que ocurrió en el último juego del segundo set, cuando una mujer que no paraba de cuchichear en la grada le hizo una peineta y tuvo que ser expulsada del estadio. El balear, que se rio de la situación y se lo tomó a broma, no se despistó ni una pizca y siguió quemando etapas en el Abierto de Australia al derrotar a Michael Mmoh por 6-1, 6-4 y 6-2.

Una hora y 48 minutos sirvieron para que Nadal coja ritmo y ajuste todas las tuercas de cara a rondas superiores. Porque Mmoh, número 177 del mundo, fue poco más que un 'sparring' en manos de un Nadal muy superior y sintiendo la bola. Ni la sesión nocturna, ni el techo, que en principio podría beneficiar a la rapidez del jugador estadounidense, inquietaron al español.

Lo más curioso es que lo más destacable del encuentro ocurrió en la grada y es que cuando Nadal se disponía a sacar para ganar el segundo set, el partido se paró unos minutos porque alguien no paraba de hablar en la grada. Cuando las cámaras la encontraron, era una mujer, que molesta por ser culpabilizada le hizo una peineta a Nadal. El español se rio, por lo absurdo de la situación, y una vez se calmó la historia, sirvió un saque directo. La mujer en cuestión no había dicho su última palabra y cuando la organización se acercó a expulsarla, siguió dirigiendo peinetas a Nadal mientras salía del estadio.

Por otra parte, El gijonés Pablo Carreño y Marc López, nueva pareja dentro del Circuito ATP, se estrenaron en la madrugada del jueves con derrota en la primera ronda en el Open de Australia en el cuadro de de dobles. Perdieron con el croata Ivan Dodic y el eslovaco Filip Polasek, por un resultado de 6-1 y 6-3.