Paula Ormaechea critica a Nadal por sus opiniones sobre la igualdad en premios La tenista argentina, número 208 del mundo, criticó al español en redes sociales por unas declaraciones en el Conde de Godó dando su opinión sobre la igualdad de premios ENRIC GARDINER Madrid Sábado, 27 abril 2019, 18:57

En el tenis, los premios en los grandes torneos son iguales para hombres y mujeres. Un torneo como Roland Garros, Wimbledon, Abierto de los Estados Unidos y Abierto de Australia reparte el mismo premio para el ganador del cuadro masculino que del cuadro femenino. Una igualdad que se extiende a muchos de los torneos del calendario y que Nadal sacó a relucir este viernes, cuando le preguntaron en rueda de prensa sobre el tema.

«Estoy un poco cansado de que se piense que estamos en contra de las mujeres. No es así. Otro debate es quién vende más o menos. Esto no es sobre mujeres u hombres. Todos somos personas y somos iguales pero algunos merecen más y otros menos. Si estamos en la misma compañía y yo hago mejor mi trabajo, creo que debo ganar más que el resto. No importa si soy hombre o mujer», explicó el balear.

Estas palabras han sido duramente criticadas por la tenista Paula Ormaechea, número 208 del mundo, a través de sus redes sociales. La argentina fue clara. «A veces estaria bueno que ni opinara del tema. Imagen mundial, dando este mensaje ?????????????? asi no avanzamos mas querido Rafael!», escribió adjuntando un tuit a las declaraciones de Nadal.

Un mensaje que le costó las críticas en la red social a la argentina, que finalmente decidió cerrar su perfil, con más de 20.000 seguidores al público, dejándolo privado.

La controversia en cuanto a la igualdad de los premios entre hombres y mujeres es un debate constante en el mundo del tenis, sobre todo en los Grand Slam, donde los partidos ATP son al mejor de cinco sets mientras que los de WTA son a tres sets.

Ante esto se pronunció hace escasos días la exnúmero uno del mundo Victoria Azarenka quien aseguró que los hombres, en su opinión, deberían jugar al mejor de tres sets, después de que le preguntaran por qué cobran lo mismo en Grand Slam si juegan menos sets.

«Los hombres deberían jugar solo tres sets en mi opinión. Habría mucha más calidad y con suerte no se arruinarían finales o semifinales por el cansancio como ha pasado ya algunas veces», expresó la bielorrusa.

Nadal, también en rueda de prensa, afirmó que ellos están contentos de jugar al mejor de cinco sets.

«No sé por qué no debatís sobre fútbol, baloncesto u otros deportes importantes en el mundo donde las mujeres están a kilómetros de distancia del tenis. Siempre habláis del tenis cuando nosotros apoyamos el tenis femenino más que ningún otro deporte», agregó el número dos del mundo.

