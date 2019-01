TENIS Pablo Carreño: «Espero volver a tener regularidad» Pablo Carreño, con su entrenador Samuel López, en Auckland. / P. C. Pablo Carreño iniciará la temporada 2019 el miércoles en el ATP de Auckland | El jugador gijonés, número 23 del ránking, afronta el nuevo curso «con mucha ilusión» y ganas de recuperar su «mejor nivel» DANI BUSTO GIJÓN. Lunes, 7 enero 2019, 02:59

La temporada de tenis comienza para Pablo Carreño en las antípodas de su casa. El gijonés empezará el curso 2019 en Auckland (Nueva Zelanda), donde se estrenará el próximo miércoles en competición ante el vencedor del duelo entre David Ferrer y Robin Haase.

Tras un viaje de casi 24 horas, que inició el pasado jueves, y después de un par de días de adaptación al cambio horario -doce horas de diferencia-, el tenista asturiano ya se encuentra preparado para afrontar la nueva temporada «con mucha ilusión» y ganas de recuperar su «mejor nivel».

«Tengo muchas ganas de volver a competir», asegura Carreño, al tiempo que recuerda que prácticamente no pudo jugar en el tramo final de la temporada pasada a causa de las molestias físicas. El jugador forjado en el Grupo Covadonga confía en que este año le respeten las lesiones: «Es muy complicado, a lo largo de una temporada, no tener molestias, pero he trabajado duro para recuperarme de las últimas lesiones y espero poder tener regularidad en esta nueva temporada».

Para Carreño, el de Auckland es el primer torneo ATP «después de bastantes meses sin competir al cien por cien», por lo que considera importante «ir cogiendo ritmo para llegar bien al Open de Australia» que disputará a mediados de mes.

Su última participación en un torneo ATP se remonta al pasado octubre, en el Masters 1000 de París, y cerró 2018 en el puesto 23 del ranking. Para este año, el gijonés se marca el objetivo de volver a ofrecer su mejor versión para situarse lo más cerca posible del 'top ten', unos puestos de privilegio que ya ocupó en varias ocasiones entre septiembre de 2017 y enero de 2018.

No es la primera vez que Pablo Carreño inicia la temporada a más de 17 mil kilómetros de distancia de casa, ya que en 2017 optó por participar en el Apia International de Sydney para recuperar el ritmo competitivo antes de afrontar el Open de Australia. Y tampoco esta será su primera presencia en Auckland, donde se encuentra acompañado por su entrenador Samuel López. En este torneo neozelandés ya compitió en 2014, cuando cayó en primera ronda frente al alemán Philipp Kohlschreiber; y en 2015, cuando venció a Borna Coric en la primera ronda, pero después fue superado por el estadounidense Steve Johnson.

Después de Auckland, su andadura continuará en Melbourne, con el Open australiano, a partir del 14 de enero -el primero de los Grand Slam del año-. En febrero el tenista gijonés continuará su viaje por el globo terráqueo, con la intención de escalar puestos en el ranking, y tiene previsto jugar en Córdoba (Argentina), Buenos Aires y Río de Janeiro. Y para marzo, también hay ya más chinchetas puestas en su mapa: acudirá al Indian Wells (California) y Miami para disputar estas citas norteamericanas.