Pablo Carreño se lesiona y abandona cuando ganaba a Cachín

El tenista gijonés Pablo Carreño se vio obligado ayer a abandonar en su partido de segunda ronda del ATP 250 de Córdoba (Argentina) cuando ganaba por 7-6 (3) y 0-1 al argentino Pedro Cachín (280 del ránking), que llegaba a este duelo tras superar la fase de clasificación.

Carreño sufrió una lesión en el antebrazo derecho que le impidió continuar el partido al inicio del segundo set. El asturiano solicitó la asistencia médica, habló con el fisioterapeuta del torneo y después decidió retirarse. Por tanto, será Pedro Cachín quien dispute los cuartos de final contra su compatriota invitado Juan Ignacio Londero, que eliminó al italiano Lorenzo Sonego (7-5 y 6-3).

«El dolor creció poco a poco durante el set. A medida que iba golpeando, la derecha me iba molestando, y después del primer juego no me veía como para seguir», explicó Carreño poco después de dar por terminada su participación en el certamen, al que llegó como uno de los principales candidatos al triunfo.