TENIS Pablo Carreño regresa después de su lesión para preparar Wimbledon El tenista asturiano probará su recuperación en el Torneo de Antalya, su estreno sobre hierba esta temporada J. A. GARCÍA GIJÓN. Miércoles, 26 junio 2019, 00:19

Pablo Carreño está de vuelta y lo hace con la mente pensando en el próximo torneo de Gran Slam, que arranca el próximo lunes en Londres. Wimbledom es el reto que tiene por delante el tenista asturiano, que no ha gozado esta temporada de la continuidad deseada por culpa de los problemas físicos que le han alejado de los primeros puestos en el ránking.

Sin apenas tiempo para realizar una preparación específica, el gijonés vuelve hoy a escena y lo hace para disputar un partido sobre hierba en el torneo turco de Antalya, donde hay en juego 250 puntos para la clasificación ATP.

Carreño, que en la actualidad ocupa el puesto 59 del ránking. Mucho más abajo hay que buscar a su rival de esta tarde (16 horas). Kevin Krawietz es el 277 del mundo y procede de la previa. Es importante para el gijonés conseguir una victoria convincente que le permita avanzar a fin de tener la oportunidad de rodarse en esta superficie.

Hace justo un año, Carreño caía en la primera ronda del torneo londinense ante el rumano Radu Albot en cinco sets por lo que no tiene que defender puntos en el torneo que comienza la próxima semana y que cuenta con Djokovic y Federer como máximos favoritos, por encima de Rafa Nadal. La organización, como ya viene siendo habitual en las últimas temporadas, ha desplazado al tenista balear al puesto número tres de los cabezas de serie, sin atender por tanto la trayectoria ATP de esta temporada. En el sorteo que se celebrará en los próximos días, no le espera un cuadro fácil a Carreño que, en esta ocasión, no es cabeza de serie como hace un año.