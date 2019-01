TENIS Pablo Carreño saca su tenis a tiempo Carreño, enfadado, lanza su raqueta en su duelo con Vanni. / REUTERS El gijonés remonta dos sets adversos de forma heroica para doblegar al italiano Luca Vanni en la primera ronda del Open de Australia E. ALONSO GIJÓN. Miércoles, 16 enero 2019, 00:39

«Ha estado muy complicada la cosa. Ha sido una victoria a la heroica». Los primeros minutos de su estreno en la primera ronda del Open de Australia no fueron los esperados. No fue el arranque programado. Pablo Carreño se encontró de mano con un rival, el italiano Luca Vanni, procedente de la previa, inspirado, que le puso contra las cuerdas con dos sets por delante. Pero fue en ese momento, cuando el gijonés volvió a ser el ganador que todos conocen, concentrado, contundente, el que se crece, el que hace gala de buenas decisiones y el que luce un buen estado físico para darle la vuelta al partido, escapar del abismo, encadenar los tres sets siguientes -una situación similar a la que había vivido en dos ocasiones antes también en Gram Slam- y doblegar a su rival por 6-7 (5), 2-6, 6-3, 5-7 y 6-4 en casi cuatro horas.

Pablo Carreño llegaba a Melbourne tras caer en la segunda ronda de Auckland frente al alemán Jan-Lennard Struff. Ayer se encontró con Luca Vanni, el número 163 del ránking ATP, crecido en el arranque, que se convirtió en un auténtico muro para el tenista gijonés, que perdió la brújula, y en alguna ocasión también los nervios, en los dos primeros sets.

«En el primero no me he encontrado bien en el 'tie-break', la pista es muy rápida y su saque cortado me ha hecho mucho daño», reconoció el deportista al término del partido. «Y los nervios me han pasado factura en el segundo», continuaba el tenista. «Pero un cabreo a tiempo es bueno y en el tercer tiempo salí más tranquilo», reconocía el asturiano, que sumó ayer su triunfo vigésimo quinto triunfo en torneos de esta categoría.

De menos a más tardó en sentirse competitivo en su debut en Melbourne. «Sabía que tenía posibilidades, que soy superior a Luca, pero que él estaba jugando bien», radiografió el de Gijón. «Necesitaba sacar mi tenis. Por suerte lo hice a tiempo, he sufrido mucho, he tenido que jugar prácticamente cuatro horas, pero la experiencia de los últimos años me ha servido mucho», insistió el tenista.

Fue entonces cuando se vio a un Carreño tranquilo, respirando con normalidad. «Aunque me ha costado mucho, al final se ha dado bien. Creo que este partido hace años, al comienzo de mi carrera, quizás no lo hubiera sacado», dijo. El gijonés mantuvo la calma en el tercer y cuarto set y consiguió cerrar el encuentro a su favor.

Ivashka, próximo rival

No es la primera vez que el asturiano se encuentra en una situación como la de ayer. Carreño ya igualó en Roland Garros 2016 un encuentro en el que caía dos sets a cero, aunque acabó cediendo. Solo unos meses después, pero en el US Open, remontó dos mangas ante Janko Tipsarevic.

«En ningún momento me acordé de esos partidos, pero la experiencia sí que ayuda», hizo hincapié el gijonés Pablo Carreño, que jugará su segundo compromiso en el Open de Australia ante el joven bielorruso Ilya Ivashka (24 años y número 67 del ránking), que pasó de ronda tras el abandono del tunecino Malek Jaziri.