Rafa Nadal: «No tengo ningún miedo a la retirada y espero que no sea pronto» El tenista Rafa Nadal. / AFP El tenista español no ve los Tokio 2020 «ni como meta ni como objetivo prioritario» en su carrera EFE Miércoles, 26 diciembre 2018, 00:04

El tenista español Rafael Nadal aseguró hoy no tener «ningún miedo» al momento de su retirada, que confió en que «no sea pronto», y dijo que no ve los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 «ni como meta ni como objetivo prioritario» en su carrera. «No le tengo ningún miedo a la retirada. Será un cambio dentro de mi vida, pero no me veo ahora mismo en mi situación. Yo sabré, sentiré cuando llegue el momento. Ese momento no ha llegado y espero que no sea pronto», dijo en una entrevista con el canal #Vamos de Movistar.

Preguntado por si su meta serán los JJOO de Tokio, respondió que no lo ve así y que no los considera un objetivo prioritario en su carrera. «He tenido la suerte de poder competir en plenitud de condiciones en dos olimpiadas. Me perdí la de Londres, en las de Río llegué justillo pero logré medalla y en Pekín también», recordó el tenista, al que sí le gustaría una nueva participación olímpica, aunque no se obsesiona con ello.

El número 2 del mundo no comparte la idea de que cuando deje el tenis se produzca un vacío en el deporte español: «Habrá otro Nadal, seguro, si lo he hecho yo lo harán otros y yo me considero normal» dijo antes de admitir que su carrera tenística «será difícil de poder igualar», aunque supone en un futuro llegará alguien que logre superarlo.

Respecto a la temporada recién terminada, confesó que no puede estar contento con ella porque ha pasado por momentos difíciles. «Los resultados han sido muy buenos cuando he competido, y he tenido opciones de ganar en prácticamente todos los Grand Slams, pero he competido menos y he tenido más problemas físicos de los que me hubiera gustado tener», resumió Nadal.

A pesar de reconocer que no ha sido un buen año en cuanto a lesiones, porque se ha perdido más torneos de lo que hubiera querido, recordó que son parte de su vida y de su carrera. «Cuando vienen los momentos complicados a nivel lesiones -añadió- siempre es momento de poner en una balanza todas las cosas y pesa mas lo positivo que me ha ocurrido que lo negativo, aunque he sido castigado en mi carrera mas que cualquier otro rival directo». No obstante, se mostró «agradecido» porque, a pesar de todos los problemas físicos, ha logrado mantenerse catorce temporadas «entre los mejores».

Respecto a 2019, confió en que esta vez sí pueda hacer una buena preparación, lo que permitirá que su cuerpo resista «un poco mejor» el resto de la temporada, y deseó poder estar «a nivel competitivo» en todas aquellas semanas que considera que son «importantes» para su carrera.