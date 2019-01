«Mi reacción ha sido desafortunada y fuera de lugar» Martes, 22 enero 2019, 00:25

Pablo Carreño, tras el calentón que le produjo la decisión del juez de silla al final del partido, se mostró arrepentido unas horas después y pidió perdón a los aficionados, porque fundamentalmente no quiere irse de un torneo tan importante envuelto en polémica. En este sentido, el gijomés manifestó que «quiero pedir disculpas por la forma en que me he ido de la pista. Obviamente fue una reacción totalmente desafortunada por mi parte y fuera de lugar». También comentó que «es difícil explicar la frustración que sientes depués de luchar durante cinco horas en la pista y que suceda lo que sucedió».

Además, entona el mea culpa de una forma clara al afirmar que «soy consciente de que no hay justificación para mi reacción y por tal motivo me gustaría disculparme con el público asistente y con toda la gente que me ha seguido por la televisión».

El gijonés concluye su reflexión tras comentar que «agradezco los mensajes de ánimo y quiero aseguraros que Pablo Carreño es el jugador que ha estado cinco horas en la pista y no los últimos cinco segundos».