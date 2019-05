TENIS Pablo Carreño vuelve a lesionarse Pablo Carreño, durante el partido ante Paire. / EFE El jugador gijonés, que espera recuperarse antes de Wimbledon, se retiró en el inicio del cuarto set ante Paire a causa de un pinchazo en la ingle J. L. C. GIJÓN. Sábado, 1 junio 2019, 00:12

Las lesiones se ceban de nuevo con Pablo Carreño. El tenista gijonés, que apenas ha jugado en este 2019 tras lesionarse la primera semana de febrero y reaparecer en el Godó, no pudo terminar ayer su partido de la tercera ronda de Roland Garros ante el francés Benoit Paire. Se vio obligado a retirarse al inicio del cuarto set, cuando el francés dominaba por 6-2, 4-6 y 7-6 (1). El galo, 38 del mundo, que nunca se clasificó para los octavos de final en París, aprovechó la circunstancia para plantarse en la siguiente ronda.

Carreño recuperó su buen tenis en este Roland Garros, en el que consiguió su primera victoria desde el Abierto de Australia ante Fognini. Ganó dos partidos, pero su cuerpo no le permitió seguir una tercero. «En el primer punto del juego de desempate sentí un pinchazo en la ingle que no me dejó continuar. Hablé con el fisio y tomé esa decisión», aseguró el asturiano, que señaló que el problema es en el aductor derecho, mientras que en el Open USA del año pasado fue en el izquierdo.

El jugador gijonés señaló intentó seguir durante el juego de desempate, pero le molestaba «al sacar y cuando corría a la derecha», por lo que no pudo competir. Carreño se someterá a una ecografía que determinará el alcance de la lesión. El tenista aseguró que se sentía «triste» por la lesión, aunque feliz de jugar a buen nivel en París, incluso frente a Paire, un tenista en gran forma que ganó recientemente los torneos de Marrakech y Lyon.

Carreño, al margen de esperar por el resultado de la prueba médica, confía en recuperarse y hacer un torneo antes de ir a Wimbledon a finales de este mes.

Nadal pierde un set

Rafael Nadal perdió su primer set del año en la conquista de su duodécimo Roland Garros ante el belga David Goffin por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3, mientras que Garbiñe Muguruza demostró fortaleza ante la ucraniana Elina Svitolina, a la que ganó por 6-3 y 6-3. Nadal jugará en octavos contra el argentino Juan Ignacio Londero.