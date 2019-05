Rafa Nadal comienza su andadura en modo campeón Martes, 28 mayo 2019, 00:12

Rafa Nadal saltó a la Philippe Chartrier de París en 'modo Roland Garros'. Era su estreno sobre el polvo de arcilla de París, allí donde ha sido dueño y señor del éxito en hasta once ocasiones. no dio opción alguna al alemán Yannick Hanfmann, número 180 del ranking ATP y procedente de las rondas previas (6-2, 6-1 y 6-3). El tenista balear se llevó la primera manga por la vía rápida, con un 6-2 en apenas 38 minutos de juego. Solo tuvo que sufrir con el saque en el primer juego, en el que su rival dispuso de cuatro bolas de 'break', pero el resto del primer set fue cómodo en su servicio, un ámbito del juego en el que no dio respiro al alemán.

El segundo set fue aún más sencillo para Nadal, que en 25 minutos ya había logrado un 6-1, amparado en un saque solvente y en sus pelotas largas apurando la línea de fondo, jugando con las alturas para forzar el movimiento de piernas de un rival al que le costaba reaccionar. En la tercera manga, Nadal se mantuvo seguro con su saque y puso contra las cuerdas al alemán con el suyo. Un break fue suficiente para despachar el duelo.