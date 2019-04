La bronca entre la tenista Sara Sorribes y su entrenador, Germán Puentes se hace viral Sara Sorribes en acción durante un partido / EFE La tenista castellonense le apoya después declarando: «Para mí, Germán es como un padre y yo, como una hija» EL COMERCIO Viernes, 12 abril 2019, 18:04

Sara Sorribles, tenista profesional de Castellón, se clasificaba para los cuartos de final del torneo de Bogotá venciendo en tres sets (6-4, 4-6, 6-4) a Ana Bogdan. Pese a la victoria del partido, lo que ha quedará para la posteridad de ese partido es la disputa con su entrenador, Germán Puentes.

En el segundo set y cuando iba perdiendo, Sara pedía tiempo para hablar con su entrenador. Esta era la conversación con mantenían: «¿Esto (señalando la raqueta) para qué lo quieres? Reviéntate la cabeza. ¿Para qué me llamas? ¿Me pongo la faldita y juego yo? ¿Llamamos a tu papá? Aquí la que tiene que trabajar eres tú. Déjate de lloriqueos. Me da igual lo que hagas. Haz lo que tengas que hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. A nadie le importa el ridículo que estás haciendo, no necesitas gastar más tiempo para entrenadores. Si quieres, lo aprovechas».

Después de todo el revuelo de la bronca en cuestión también surgieron varias críticas en redes sociales. Por este motivo, Sara salía en su defensa en el 'El partidazo de Cope'. «La imagen que se da de Germán para nada es así». «Me duele tener que escuchar ciertas cosas y me fastidia por él. Es injusto»

La relación entre Sara y Germán es cordial. Así es como ella lo planteaba en las siguientes declaraciones. «Para mí, Germán es como un padre y yo, como una hija. Yo no estaba siendo profesional en ese momento porque no estaba ni concentrada ni jugando el partido, ni con buena actitud. Él hizo su trabajo como profesional y ha salido perjudicado porque yo no estaba haciendo el mío»

Sara continuaba alabando a su entrenador tras la disputa. «Él es una persona a la que quiero y quiere sacar lo mejor de mí. Germán es quien me saca muchísimo rendimiento. Estoy donde estoy por él. Quiere lo mejor para mí, y me aprieta con todo el cariño del mundo. Yo la bronca la tomo como un mensaje de que 'quieres ganar y no me estás haciendo ni puñetero caso, déjate de tonterías y escúchame'. Para mí es como si mi padre mi estuviera echando una bronca. No lo puedo tomar para mal», zanjó.