Solo Djokovic detiene a Carreño

«Ha sido más difícil de lo que refleja el resultado», explica el número uno del mundo que aprovechó mejor sus oportunidades que el tenista asturiano

Solo el número uno del mundo, Novak Djokovic, ha podido frenar a un combativo Pablo Carreño que se despide del Masters 1000 de Cincinnati en octavos de final. El tenista asturiano a pesar de la derrota (6-3 y 6-4) dejó muestras de una recuperación que deben permitirle subir puestos en el ranking ATP después de varios meses en los que ha pagado su irregularidad.

No lo tuvo fácil el serbio, que necesitó una hora y media para apretar el puño y elevar los brazos al cielo estadounidense. «He ganado a un jugador muy bueno», destacó Djokovic sobre el gijonés, «el resultado no refleja lo difícil que ha sido el triunfo».

La diferencia en el tenis, muchas veces, está en los pequeños detalles. Tan sencillo como aprovechar las bolas de 'break'. Carreño tuvo cuatro oportunidades y no aprovechó ninguna. Djokovic ejerció como número uno y no desaprovechó su momento. «Los tantos decisivos marcaron la diferencia», apostilló el serbio que reconoció que su rival «podía haber ganado el partido» y no hubiera extrañado a nadie.

Carreño cedió su saque una vez en cada set y ante un depredador como Djokovic no hubo capacidad para levantar un marcador adverso. A pesar de la derrota el asturiano, debe sacar conclusiones positivas. En este torneo ha exhibido una ostensible mejoría en su juego y eso debe servirle con vistas al Open de Estados Unidos donde aspira a llegar lejos y acabar el año entre los treinta mejores del ránking.

Djokovic, por su parte, es el único cabeza de serie que sigue en liza después de la eliminación de Roger Federer. El serbio tiene el terreno despejado para revalidar el título de campeón en Cincinnati.

Por otra parte, el castellonense Roberto Bautista, que el lunes entrará por primera vez en el 'Top ten' cedió en cuartos ante Gasquet en tres parciales por 7-6 (7/2), 3-6, 6-2. El galo se verá la cara en semifinales contra el belga David Goffin, quien ganó por no presentación del japonés Nishioka. Gasquet fue más sólido durante todo el partido.