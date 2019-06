TENIS Sonego apea a Pablo Carreño de la final del torneo turco de Antalya Pablo Carreño. / AFP El italiano, que se enfrentará al serbio Miomir Kecmanovic, culmina la sorpresa y vence al asturiano en dos sets E. A. GIJÓN. Domingo, 30 junio 2019, 01:39

La reanudación ayer del encuentro de Pablo Carreño ante Lorenzo Sonego en el trofeo turco de Antalya, de categoría ATP 250, tras haberse suspendido por la lluvia la jornada anterior, no fue la esperada para el tenista asturiano. No fue tampoco su día. Al igual que sucediera el anterior. Cuarto clasificado de serie, el deportista formado en el Grupo Covadonga no pudo clasificarse para la séptima final de su carrera al ser eliminado en la cita turca, en hierba, por el italiano por 6-3 y 7-6 (2).

Sonego necesitó solo un cuarto de hora para rematar la faena del viernes. Ayer, no se vio afectado por la suspensión y se impuso en el desempate con claridad. Carreño no pudo voltear el 5-5 que señalaba en el marcador del segundo set cuando se había confirmado la suspensión, habiendo salvado hasta cuatro bolas de partido con 5-4. Así, el asturiano cedió en la muerte súbita y se despidió de un certamen que, al menos, había sido el escenario de su primera victoria sobre hierba en el circuito

La final de Antalya será la primera del circuito para el italiano, que en el torneo ha liquidado a tres cabezas de serie: Joao Sousa (8), Adrian Mannarino (2) y el propio Carreño, con quien no se había enfrentado nunca.