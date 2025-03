Pablo Carreño: «Este título es una recompensa a todo lo que he sufrido este año» «Me hubiera gustado aportar más al equipo», asegura el tenista gijonés, que se marca ahora como reto «recuperar el 'top ten' e ir a los Juegos»

Pablo Carreño (Gijón, 1991) se muestra feliz tras la conquista de la Copa de Davis con el equipo español y considera que «es el título más importante de mi carrera deportiva», pese a que una lesión le impidió jugar a partir de las semifinales. En 2020 se marca un nuevo sueño: estar en los Juegos de Tokio, aunque de rojo mira hacia el 'top 10' que logró en septiembre de 2017.

-¿Cómo vivió las últimas horas tras conquistar su primera Davis?

-Con mucho ajetreo desde la noche del triunfo, porque tuvimos un montón de actos. Pese al cansancio, estoy muy contento, porque levantar la ensaladera significa cumplir uno de los grandes sueños como jugador de tenis. Mereció la pena todo este esfuerzo con este grupo de amigos, como bien dijo Nadal, para conseguir una victoria que hacía tiempo que no conseguía España.

-¿Qué representa este título?

-Es sin duda el más importante de mi carrera deportiva. Jugar la Davis y, además, ganarla es algo que tiene un valor incalculable, aunque me hubiera gustado haber aportado algo más al equipo, pero esas inoportunas dolencias me lo impidieron.

-¿Se lo dedica a alguien en especial?

-A toda la gente que me apoyó desde el primer momento. Tengo 28 años y hay mucha gente detrás de mí desde que empecé en el Grupo hasta ahora en Barcelona. Estoy muy agradecido a todos ellos, sin olvidar a mi familia y a mi novia, que están ahí en los momentos buenos y en los malos.

-La victoria en esta Davis se complicó mucho con la situación personal de Bautista y su lesión.

-Sí, la noticia de Roberto fue un mazazo tras la fase de grupos. El resto del equipo quedó chafado, pero cuando llevas una semana concentrado a tope de intensidad, a veces te olvidas de lo personal y te centras en lo deportivo. Pero al final pudo venir a competir en el momento decisivo. Estuvo como una bestia en la pista y todo salió bien, gracias en gran medida también a que Rafa Nadal no falló en todos los partidos que disputó.

-También habló de nervios a lo largo del torneo.

-Está claro que cuando empieza la Davis hay más en juego de lo normal. Estar en cuartos y no poder jugar al 100% cuesta todavía mucho más. En mi partido contra Pella, él vino más rodado de la fase de grupos. Di un nivel alto y claro que tuve mis opciones, pero ahí vinieron mis dolores en la pierna y no me encontré todo lo cómodo que quería.

-¿Qué pensó cuando no pudo jugar la semifinal contra Kylie Edmun?

-Ya veía cuando me desperté, que iba a estar bastante complicado que llegase al partido. Pero estaba claro que teniendo un jugador con la veteranía de 'Feli' era un riesgo que yo jugase. Así que, por el resultado final, creo que mereció la pena, aunque admito que tenía la ilusión de esperar para poder jugar el partido en el que se decidía el título, pero no pudo ser.

-Llegó en un gran momento, pero de nuevo aparecieron las lesiones.

-Tampoco es que haya sido lesión de mucha gravedad, pero hay que valorar que llevaba tres semanas sin competir y a ello hay que añadir el cúmulo de la tensión para no fallar en un torneo tan importante como la Davis, que hacía años que no la ganábamos.

-Dijo antes de afrontar la competición que necesitaba esta convocatoria más que nunca.

-Era un poco el premio a todo lo que había sufrido esta temporada con tanta lesión. Pero a base de trabajo conseguí alcanzar mi mejor nivel, que me reportó un nuevo título ATP en mi carrera y actuaciones de verdadero mérito que me dejaron más que satisfecho, porque volví a tener las sensaciones de 2017.

-Top 10, cuatro coronas individuales y tres en dobles en el circuito profesional, ¿cúal es su próximo sueño como tenista?

-Entreno motivado para poder estar otra vez entre los diez mejores jugadores del mundo como hace dos años, pero no será fácil. En 2020 uno de mis grandes objetivos serán los Juegos, todo un aliciente, porque es una competición muy especial.

-La recta final de la temporada pudo ser mejor.

-Ha sido increíble, con esta Davis tras ganar en Chengdu.

-¿Ahora descansará o tratará de recuperarse de la lesión?

-Espero recuperarme estos días en Barcelona para empezar a entrenar la semana que viene.

-¿Cúal será la primera competición de 2020?

-La ATP Cup el 4 de enero para luego hacer el Open de Australia, el primer Grand Slam del año.