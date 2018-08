Tommy Robredo retiene la corona Almagro y Tommy Robredo, con sus respectivos trofeos, posan con el gerente, Víctor Méndez. / ARNALDO GARCÍA El gerundense se impuso con facilidad a un Almagro renqueante por una lesión J. A. GARCÍA GIJÓN. Miércoles, 8 agosto 2018, 00:27

Tommy Robredo mantiene la corona en el Dionisio Nespral. El jugador gerundense, que todavía hoy sigue ofreciendo pinceladas de su enorme calidad en el circuito ATP, doblegó con más facilidad de la prevista a Nico Almagro, mermado por problemas físicos. Robredo se impuso por 6-3 y 6-0 al murciano, que arrastró desde el inicio molestias en su rodilla izquierda. A medida que el partido se fue consumiendo, quedaron al descubierto las dificultades de Almagro para hacer frente a un Robredo, muy superior en el segundo parcial.

El catalán estuvo errático en los primeros juegos y eso permitió a Nicolás Almagro mantenerse vivo en el partido, arrancando aplausos de los aficionados gracias a su clase, que solo mostró a cuentagotas. Al igual que ya le ocurrió en semifinales, Almagro no pudo rendir al 100%. Y es que el paso de los minutos jugaba en su contra. Cuanto más se alargaba cada peloteo, más dificultades tenía el murciano para contrarrestar el juego del catalán.

No le costó en exceso hacerse con el primer parcial al gerundense, que se entonó en la parte final para dejar sin respuesta a un mermado Almagro, que ya había sufrido el día antes en semifinales con el veterano avilesino, Roberto Menéndez. Si había alguna duda de las dificultades del murciano para responder a la exigencia del duelo, en el segundo set se despejaron todas. Almagro apenas podía desplazarse, víctima de los dolores que arrastró en la rodilla izquierda. Cuando se trata de una lesión, los dolores no van a mejor, si no todo lo contrario. El tenista murciano, uno de los mejores representantes de la 'armada' en la tierra batida durante la última década, sufrió una contusión contra el muro de la pista del Club de Tenis Gijón y eso acabó con cualquier resistencia. Por orgullo y respeto a la afición asturiana, el murciano aguantó hasta el final y evitó una retirada que sería hasta entendible por las dificultades que le generaba la lesión.

Tercer triunfo del catalán

Tommy Robredo se encuentra como pez en el agua en esta competición. No en vano es la tercera vez que consigue la victoria. Un triunfo muy satisfactorio para el catalán después de haber permanecido durante seis semanas parado. El Dionisio Nespral, según sus propias palabras, le servirá para ir poco a poco recuperando la forma perdida.

«Cuando se gana siempre es una satisfacción», explicó el tenista gerundense, que promete regresar si la organización le invita para la próxima edición. «Agradezco mucho el trato de toda la gente de Gijón», explicó Robredo, que lamentó el estado físico del rival y que no permitió disfrutar de una final más emocionante.

En todo caso, expresó su alegría por llevarse otra vez a su casa un galardón del que le hizo entrega el presidente del Club de Tenis de Gijón, Félix Fernández. Almagro, a pesar los problemas físicos que arrastró, se despidió de Asturias con una sonrisa y el trofeo de subcampeón.