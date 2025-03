El Toscaf Atlética quiere hacer bueno ante Guadalajara el triunfo en el derbi

SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 16 de noviembre 2019, 01:00 Comenta Compartir

El Cafés Toscaf Atlética Avilesina vuelve a jugar esta tarde en el polideportivo de La Magadalena con la intención de hacer bueno ante el Quabit Guadalajara el impresionante triunco conseguido hace una semana en el derbi frente al Unión Financiera Base Oviedo. El choque tendrá lugar, como siempre, a las 18 horas, y Juan Muñiz sólo tiene la baja de Pablo, además de las de larga duración de Monchu y Jaime.

El técnico avilesino ha podido contar en dos entrenamientos con Aitor esta semana y Puig «va mejor», reconoce Muñiz. No en vano, el canterano del Bosco no pudo lanzar en el derbi al tener tocado el hombro, dedicándose más a labores defensivas. El preparador avilesino no se fía de un equipo manchego que es séptimo en la tabla, con sólo dos puntos menos que los avilesinos. «Tenemos que cambiar el chip con relación al partido frente al Oviedo. Hay que jugar de forma diferente, porque es un filial y tiene muy buenos jugadores que ya cuentan con minutos en Asobal. Será un partido complicado», admite.

El equipo cafetero tiene a su favor el jugar en casa, pues, una temporada más, el polideportivo de La Magdalena es un auténtico fortín. Los dos empates y la derrota sufrida por el equipo de Juan Muñiz este curso han sido lejos de casa. En Avilés, el Toscaf cuenta sus partidos por victorias. Con un partido menos disputado, el aplazado frente al Santoña, el equipo avilesino inicia la jornada cuarto, a cinco puntos de la fase de ascenso que marca Soria.