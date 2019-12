Varios equipos de la Premier tantean la opción de Marcelino El Arsenal se ha unido en los últimos días al Everton en el interés por el asturiano, exentrenador del Sporting y Valencia E. C. Miércoles, 4 diciembre 2019, 04:36

El Arsenal sigue en busca de un reemplazo para Unai Emery. Mientras Fredrik Ljunberg ejerce como entrenador interino, el club londinense está realizando una búsqueda intensiva del que debería coger las riendas a largo plazo. Se ha tanteado a Brendan Rodgers, al que le están yendo muy bien las cosas en el Leicester City, pero sacarle de allí costaría 14 millones de libras y no sería una opción muy viable. Carlo Ancelotti, del Nápoles, llegaría en verano en caso de querer abandonar Italia y el Arsenal tiene problemas ahora, por lo que parece descartado. La otra opción era hasta el momento Mikel Arteta, segundo del Manchester City, que podría llegar de manera inmediata sin dejar colgado a su club.

Pero ahora están pensando en otro técnico español que no tendría las desventajas del resto. No habría que pagar una cláusula de rescisión como con Rodgers, no habría que esperar hasta verano como con Ancelotti y no tendría poca experiencia como primer entrenador como Arteta. Se trata del asturiano Marcelino García Toral, técnico con el que Daily Mail asegura que ya se han puesto en contacto por medio de Raúl Sanllehí.

Sin embargo, hay otro club de la Premier League que está tras los pasos del que fuera técnico del Valencia hasta hace unos meses. El Everton todavía no ha cesado a Marco Silva, aunque parece que no tardarán mucho en tomar la decisión en vista de los resultados. El conjunto toffee ya ha tenido a un entrenador español antes, Roberto Martínez, con el que quedaron más que satisfechos. Marcelino explicaba ayer en distintos medios que estudiará los proyectos que le lleguen para entrenar la próxima temporada.