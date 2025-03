Villa reconoce una oferta del Sporting para finalizar su carrera en El Molinón

I. ÁLVAREZ GIJÓN. Viernes, 15 de noviembre 2019, 01:06 | Actualizado 05:04h. Comenta Compartir

El Sporting soñó con un golpe de efecto de cara al mercado invernal. En el plan de aglutinar el talento forjado en Mareo que años atrás hizo las maletas, los dirigentes trataron de ir un paso más allá para volver a contar con el jugador más internacional que ha pasado por su cantera.

Con el propósito de que concluyese su carrera profesional en el mismo escenario en el que dio el primer paso, el club gijonés planteó a David Villa la posibilidad de que vistiese la camiseta sportinguista en la segunda vuelta del campeonato liguero. «Es complicado para mí volver a sitios en los que la gente me guarda cariño y lo hice tan bien. Soy una persona competitiva y cuando me ofrecen un proyecto pienso que es porque voy a dar lo mejor de mí mismo», aseguró en una entrevista en 'El Partidazo de Cope' antes de exponer los motivos que le llevaron a declinar la oferta de volver a enfundarse la camiseta rojiblanca.

«Es difícil combinar una vuelta a Europa por la diferencia del calendario y porque con la edad físicamente es muy complicado para cualquier futbolista», aseguró el máximo artillero de la historia de la Selección Española, que aseguró que la posibilidad de iniciar una segunda etapa en El Molinón siempre estuvo presente a lo largo de su carrera. «No solo en los últimos años, sino anteriormente. Siempre lo he dicho», confesó el 'Guaje' sobre la opción de regresar al club que le vendió el Zaragoza para aliviar sus maltrechas arcas.

Su importantísimo traspaso al club maño separó los caminos del conjunto gijonés y uno de sus artilleros más certeros, que celebró sus últimos goles con la camiseta sportinguista el 7 de junio de 2003. Entonces su doblete no alcanzó al conjunto entrenado por Antonio Maceda para lograr el triunfo, ya que una diana de Mate Bilic, que entonces vestía la camiseta del Almería, rescató un punto para los andaluces en El Molinón. El anhelo de retomar esa cuenta contrastó con una complejidad que asumió cuando se embarcó en el proyecto del New York City en 2014.

«A veces en el fútbol tienes que tomar decisiones y tienen unos pros y unos contras. Cuando tomé la decisión más difícil de mi carrera, que fue la de abandonar España y poner rumbo a Estados Unidos, una parte de mí sabía que ahí iba a dejar cosas atrás. Una de ellas era seguramente no volver a jugar en Europa», señaló el ariete del Vissel Kobe, que colgará las botas tras concluir la presente temporada en Japón. Por delante, tres duelos ligueros y las semifinales de la copa nipona, con la esperanza de derrotar al Shimizu S-Pulse y bajar el telón de su carrera el próximo 1 de enero añadiendo un último título a su extraordinario palmarés.

«Queda un mes y medio de esta aventura que hace mucho que empezó y espero terminarla de la mejor manera posible», indicó el ariete, todavía en proceso de asimilar la infinidad de mensajes recibidos después de anunciar su retirada. «Cuando ves todas estas muestras de cariño te hacen sentir que ha merecido la pena todo el esfuerzo», expresó el de Tuilla, que por primera vez pasará unas navidades lejos de su Asturias natal.

El próximo año fijará su residencia en Madrid, punto de partida de los múltiples viajes que asoman en el horizonte para volcarse en su faceta emprendedora alrededor del balón, volcado en el nacimiento del Queensboro y sus academias DV7 con la experiencia que le ha aportado su dilatada carrera deportiva. «Orgullosísimo» de su trayectoria en la Selección, no titubea, no titubea al elegir el momento más feliz de su vida futbolística, la final del Mundial. «He soñado desde niño ver a un jugador español levantar el trofeo de campeón del mundo y tener la suerte de poder nacer en esa generación, estar allí presente y ser partícipe de ello es lo más bonito que he podido hacer en mi carrera y lo que más me llena de orgullo», aseguró el asturiano, que agradeció las enseñanzas que le aportaron todos los entrenadores desde su etapa formativa y tuvo un emotivo recuerdo para Luis Aragonés.

«Fue el que más me dio fuera del campo», indicó el delantero, que recuerda bien su primer partido como profesional, con la camiseta del Sporting en El Molinón ante el Córdoba. Entre sus más de 300 goles, se queda con el anotado en el duelo por el título de Liga de Campeones contra el Manchester United en Wembley. «Por belleza, por el escenario y por ser una final creo que es el más importante», concluyó.