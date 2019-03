«Solo juntas llegaremos a la meta» 02:12 María Durán, Lidia Freire, Conchi Alonso y Eva Irazu, junto a la calle 8 de la pista de atetismo de Las Mestas, en Gijón. :: JORGE PETEIRO Un año después de que el 8M hiciese historia, el feminismo afronta la cita con nuevos retos AIDA COLLADO GIJÓN. Viernes, 8 marzo 2019, 03:48

Que el 8 de marzo de 2018 hizo historia es algo innegable. El feminismo ganó ese día un gran espacio en la agenda mediática y política del país. Un sitio que le pertenece y no está dispuesto a ceder. Pero el reto es complicado, porque tras el éxito llegaron nuevos y, esta vez, más virulentos ataques. Además, las amenazas ya no vienen solo de fuera. Todas las grandes luchas conllevan un desgaste y el movimiento que durante dos años ha dado voz única, alta y clara, a toda la diversidad de mujeres y reivindicaciones corre ahora el riesgo de fragmentarse. A pocas horas de lanzarse de nuevo a la calle para intentar renovar el éxito del año pasado, cuatro mujeres de perfiles distintos defienden la unidad como único método para consolidar lo ganado y continuar avanzando hacia la igualdad real. Solo de la mano, dicen dándose la mano en la pista de atletismo de Las Mestas, «podremos llegar a meta» .

María Durán Ama de casa, cuidadora

«Es difícil encontrar un trabajo que permita conciliar»

María Durán tiene 41 años y es licenciada en Filosofía. Vivió durante 14 años en Grecia, donde ejerció como profesora de español. Volvió a España para dar a uno de sus mellizos de once años la educación especial que requiere. El pequeño es autista no verbal. «Las limitaciones son muchas, necesito bastante ayuda», reconoce. Así las cosas, aunque con estudios superiores y el CAP -que la valida para impartir clases en Secundaria- en el currículum, «me resulta muy difícil, casi imposible, encontrar un trabajo que me permita conciliar mi difícil situación familiar». La solución idónea sería recibir ayuda a domicilio, que le permitiese desarrollarse laboralmente y descansar como cuidadora, un trabajo hoy sin salario y a jornada completa, tan gratificante como agotador. «Encuentro trabajo, pero no estable. Si no viviese con mi madre, nos sería imposible salir adelante», lamenta. Las mujeres en su situación, advierte, «somos más vulnerables a entrar en relaciones tóxicas y de dependencia». Un buen modo de conseguir apoyo, razona, es con el modelo de viviendas colaborativas desarrollado en otros países.

Eva Irazu Emprendedora

«Hay que llevar a nuestra vida lo que pedimos a gran escala»

Una búsqueda rápida en Google identifica a Eva como una de las integrantes más activas de la Plataforma Feminista en Asturias. Esto no ayuda a que una economista con los cincuenta recién cumplidos encuentre trabajo. Así que decidió hacer de su imagen combativa una fortaleza y el año pasado creó junto a una socia una consultoría de género y diversidad. El mayor reto al que se enfrenta hoy el feminismo es que tras tantos meses de duro trabajo «comienzan a surgir los roces, pero dividirnos sería un gran error». Porque queda mucho que hacer. Y muy difícil. «Debemos llevar a nuestros microespacios, a nuestras pequeñas vidas, lo que pedimos a gran escala». Pocas cosas hay más complicadas que hacer propios los derechos reivindicados con megáfono, «que luchar contra las violencias y reprender a tu padre o a tus amigos».

Conchi Alonso Abogada, exminera

«A mí otras mujeres me abrieron el camino»

«Está bien estudiar, pero necesitas una oportunidad». Y a Conchi Alonso, licenciada en Derecho, esa oportunidad se la dio Hunosa. Entró con 'preferencia absoluta' por fallecimiento de un familiar -su suegro se dejó la vida en el Pozo Polio-, como ayudante minero en el Carrio, en 2006. No desconocía el medio, nacida en la cuenca, hija de minero. Pero nunca olvidará la primera vez que bajó: «El respeto». Hoy, ha promocionado y forma parte de los servicios jurídicos de la empresa. «A mí otras mujeres me abrieron el camino. Siempre ha existido la figura de les carboneres, de las que nunca se habló», ensalza. «La verdadera batalla la dieron otras, como Concepción Rodríguez Valencia, que ganó en el Constitucional» su derecho de bajar a la mina. Aún así, la presencia de la mujer en algunos trabajos todavía es menor, «porque llegamos más tarde», pero nunca se ha sentido discriminada por sus compañeros.

Lidia Freire Universitaria

«Debe visibilizársenos en los planes de estudio»

A sus 29 años, compagina su trabajo como enfermera con la carrera de Logopedia. Lidia Freire pertenece al Frente Feminista de la Universidad de Oviedo, donde aún hay mucha tela que cortar. «Lo primero es conseguir que las facultades y las aulas sean espacios seguros para las mujeres, sin comportamientos machistas ni comentarios inapropiados». Que haberlos, haylos. Pero también urge «introducir una perspectiva de género y feminista» en la universidad, visibilizando además a las mujeres en los planes de estudios. «Tenemos muy pocos referentes femeninos, queremos que se nos muestre a lo largo de la historia». ¿Su objetivo? «Que cuando salgamos de la universidad haya desaparecido la brecha salarial, que no se nos cosifique ni se nos sexualice y que no se nos considere menos por ser mujeres y jóvenes». Doble tarea.