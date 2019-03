Casi 11.000 asturianos ya han recibido la devolución del IRPF por maternidad

La Agencia Tributaria sigue recibiendo solicitudes para la devolución del IRPF retenido por maternidad y paternidad. Las previsión de este organismo era que las reclamaciones se concentraran en las primeras semanas desde que se puso en marcha el sistema de reclamación simplificado en su web, pero lo cierto es que las peticiones siguen llegando. Solo en las «últimas siete semanas se han recibido unas 180.000 más», explican.

En el Principado, 10.722 asturianos ya han recibido el reintegro, se trata de personas físicas y no de solicitudes, ya que si se han tenido más hijos en el periodo que va de 2014 a 2017 pueden haber registrado más de una petición. En total, el importe al que ascienden las devoluciones en la región es de 13,3 millones de euros, una cifra llamada a crecer, dado que quedan reclamaciones por responder y se pueden seguir presentando.

En todo el país, del total de 1.027.000 peticiones recibidas hasta este momento, se han resuelto 733.000, lo que supone que prácticamente el 25% de ellas aún están sin finalizar.

Como regla general, las solicitudes se analizan por orden de llegada, aunque las devoluciones no atienden estrictamente a esa regla, sobre todo, cuando se trata de declaraciones que requieren de «un mayor tiempo de comprobación previa» por su complejidad. Esta dificultad se debe a la situación tributaria del solicitante o a la propia declaración. Además, hay otros formularios en los que consta un número de cuenta bancaria erróneo o ni siquiera lo aportan. Desde la Agencia además inciden en que estas cifras no son definitivas porque los contribuyentes siguen presentando solicitudes.

De las 733.000 solicitudes que ya se han resuelto, han sido pagadas 563.000, lo que significa que un 25% de ellas no tenían derecho a ello. Son los casos de los contribuyentes a los que no se les retuvo nada o no abonaron cuotas en el IRPF por niveles bajos de renta. De los que sí tenían derecho, las mujeres han recibido de media 2.012 euros, por sus 16 semanas de baja, y los hombres, 470 euros.

Desde la Agencia recuerdan que hay cuatro años de plazo para solicitar la devolución para cada año en el que tuvo lugar la retención. Es decir, los primeros que prescribirán serán los que tuvieron hijos en 2014, cuyo plazo finaliza en junio.