El absentismo se dispara un 49%: 32.000 asturianos no trabajaron ningún día del año

La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) insiste, cada vez que tiene oportunidad, en que el absentismo en Asturias se sitúa entre las principales ... preocupaciones del tejido productivo. Argumenta que el crecimiento de las bajas laborales es insostenible, por lo que ayer organizó una jornada sobre el tema en la que se pusieron cifras a esta problemática. Como el incremento del 49,24% de los procesos iniciados por incapacidad temporal por contingencia común (enfermedad o accidente no laboral) entre 2018 y 2024, hasta los 116.101.

Estadísticas aportadas por el delegado en Asturias de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat), Jaime Mesonada, en el marco de la jornada, quien señaló que es, no obstante, un crecimiento menor que el registrado por el conjunto de comunidades en dicho periodo, del 63,89%. En cambio, entre 2023 y 2024, el alza sí fue mayor en el Principado: del 6,45% frente al 4,91% nacional. Son datos globales del sistema de la Seguridad Social, que incluye a las entidades gestoras de la propia Administración y a las mutuas.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que la población protegida también ha aumentado, un 5,41% en esos seis años en Asturias y un 12,92% en España. Es en la duración media de los procesos donde el Principado se sitúa entre los puestos de cabecera, con una media de 68,48 días, muy por encima de los 43,13 del promedio nacional. Es un 6,37% más que en 2018, en el caso regional, y un 1,36% más que en el español.

Estas cifras se traducen, según la equivalencia aportada por el director territorial de Amat, en que «32.000 asturianos no acudieron a trabajar ningún día del año», un 19,05% más en un ejercicio, crecimiento que se eleva hasta el 44,86% desde 2018 (un 14,13% y un 63%, respectivamente, en España). En cuanto a la repercusión económica del absentismo, se cifra en 545,51 millones de euros en el Principado entre el coste para las empresas y las prestaciones de la Seguridad Social, es decir, un 87,2% más en los seis años analizados por Amat. Variación que se eleva al 99,94% en España, hasta los 29.114,87 millones.

Los expertos reunidos en la sede de Fade insistieron en la necesidad de analizar en profundidad la casuística, aunque faltan tiempo y recursos. Pero hay datos significativos, como el hecho de que el 50% de los procesos de incapacidad temporal por enfermedad común lo inicie el 7% de los trabajadores en el país, así como que las bajas se disparan entre los trabajadores de entre 16 y 35 años.

Convenio con las mutuas

De ahí que se busquen fórmulas para intentar acortar la recuperación de los trabajadores ante la saturación de la sanidad pública. Con este espíritu se firmó en agosto un convenio por parte de la Consejería de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. El acuerdo permitirá a estas entidades tramitar la prestación de la baja para determinadas contingencias de origen traumatológico que afecten a trabajadores asegurados con ellas. Ahora está en la fase de las adaptaciones informáticas entre los organismos para poder desarrollarlo.

Según el cálculo de las mutuas y la Seguridad Social, con «ahora mismo solamente podríamos tener capacidad, mediante este convenio, de tratar aproximadamente a entre el 8% y el 10% de los trabajadores que se encuentran de baja», apuntó Mesonada. Por su parte, la directora provincial del INSS, Rocío Doval, explicó las nuevas vías que se están explorando para aliviar esta problemática, como la «reincorporación progresiva del trabajador a su puesto, que es un reto», dar más protagonismo a las mutuas y habilitar las bajas flexibles (para pluriempleados).

Mientras que Arcadio Fernández, jefe del Servicio de Inspección del Servicio de Salud del Principado (Sespa), hizo hincapié en la formación que se da a los médicos de Atención Primaria para que conozcan el impacto de estos procesos y consideró que, si se llega a habilitar a las mutuas a dar altas se generará «un conflicto». Por su lado, Pablo García, vicepresidente de Fade, señaló la conveniencia de que el convenio se amplíe al «ámbito psicosocial, que es uno donde más están creciendo las bajas en la actualidad».