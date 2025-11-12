Los accidentes laborales graves y mortales crecen un 25% en Asturias pese al plan de choque

La junta rectora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), compuesta por la Administración autonómica, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la ... Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y los sindicatos, se reunió este martes para analizar el balance del plan de choque contra la siniestralidad iniciado a finales de 2024, que, pese a las medidas implantadas, no ha conseguido reducirla. De hecho, según los últimos datos del propio Instituto, los accidentes laborales graves crecieron un 25% (al pasar de 12 a 15 fallecidos) hasta septiembre en relación al mismo período del ejercicio anterior, mientras que los graves registraron un incremento similar, del 24,5% (de 53 accidentes a 66).

El Principado y la Inspección de Trabajo tramitaron en el último año la apertura de 195 expedientes a empresas por incumplimientos en la prevención de riesgos laborales. Dichas actuaciones derivaron en 273 sanciones, «en su mayoría calificadas como graves o muy graves, que alcanzan un importe de algo más de un millón de euros», señalan desde el Ejecutivo regional. En ese contexto, también se detectaron más de 1.976 partes de accidentes comunicados fuera de plazo por empresas y 266 por autónomos, además de incidencias en la comunicación de 74 siniestros graves o mortales.

El informe sobre el plan de acción recoge cuatro ejes de actuación principales. Por un lado, la campaña conjunta de control en las empresas asturianas, que incluye acciones como las visitas a empresas de alta siniestralidad (38 inspecciones), la vigilancia y control de las comunicaciones urgentes y de la cumplimentación y envío de los partes de accidentes de trabajo, la remisión de 55 expedientes al Ministerio Fiscal y el envío de advertencias a 150 compañías que superan la media del índice de incidencia de su sector, instándolas a que revisen sus sistemas preventivos.

Otro de los puntos abordados en el plan es la incorporación de seis técnicos para cubrir siete plazas pendientes en el IAPRL, por lo que solo faltaría uno más para completar todas las vacantes. Por otro lado, la actuación sobre los servicios de prevención ajenos incluyó la revisión de 57 servicios, con 32 subsanaciones y ocho incumplimientos persistentes.

Asimismo, se informó de que antes de que acabe el año finalizará el proyecto que se desarrolla con la Universidad de Oviedo para analizar accidentes graves y mortales y mejorar la prevención.

Consolidar el plan

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, indicó que el plan «se ha desempeñado muy bien» e «invita a que se haga estructural». De este modo, la idea del Principado es que, de cara a 2026, «no sea solo de respuesta, sino que se consolide como una actuación conjunta frente a la siniestralidad laboral». «Nadie puede perder la vida en el trabajo», subrayó el consejero.

Por su parte, Leticia Bilbao, directora de Desarrollo Empresarial de Fade, pidió al Principado un nuevo informe en el que se aporte «información cualitativa sobre qué tipos de infracciones se están cometiendo y dónde se están produciendo los fallos que se han visto en las campañas de vigilancia a las empresas, porque sin esa información no sabremos dónde actuar».

Por su parte, Damián Manzano, responsable de Acción Sindical de CC OO de Asturias, planteó que el plan de choque lanzado hace un año «tenga carácter estructural, una cuestión en la que todas las partes han estado de acuerdo». No obstante, Manzano apuntó que «si bien el plan ha cumplido con los objetivos que se marcaron en cuanto a las acciones a desarrollar, seguimos con una tasa de siniestralidad prácticamente similar a la del año pasado, por tanto hay que continuar con este plan y revertir la situación».

Marino Fernández Reinaldo, secretario de Salud Laboral y Medioambiente de UGT Asturias, remarcó la necesidad de «recuperar cuanto antes la cultura preventiva y no ver la seguridad laboral de los trabajadores como un coste, sino como una inversión». En ese sentido, afirmó que «es importante subir la ratio de los inspectores de trabajo y dotarles de más recursos humanos y económicos, porque tienen que estar en los centros de trabajo vigilando que las empresas cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales».