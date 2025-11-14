El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sede de Duro Felguera, en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. E. C.

Los accionistas de Duro Felguera aprueban el plan de reestructuración

La junta celebrada este viernes da luz verde a la hoja de ruta, pendiente del visto bueno del juez, para tratar de salir a flote

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

Los accionistas de Duro Felguera han dado su apoyo este viernes al plan de reestructuración diseñado por la empresa para intentar salir a flote ... y evitar el concurso de acreedores. Una hoja de ruta que está pendiente de homologación por parte del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón, encargada de tutelar el proceso. El respaldo se ha explicitado en una junta extraordinaria celebrada en la sede central de la compañía, en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, inmueble por el que Duro ha recibido una oferta de compra 13,6 millones por parte de Mecalux.

