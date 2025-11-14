Los accionistas de Duro Felguera aprueban el plan de reestructuración

Los accionistas de Duro Felguera han dado su apoyo este viernes al plan de reestructuración diseñado por la empresa para intentar salir a flote ... y evitar el concurso de acreedores. Una hoja de ruta que está pendiente de homologación por parte del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón, encargada de tutelar el proceso. El respaldo se ha explicitado en una junta extraordinaria celebrada en la sede central de la compañía, en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, inmueble por el que Duro ha recibido una oferta de compra 13,6 millones por parte de Mecalux.

En la junta, que aprobó el plan por el 99,99% del capital presente representado por 21 accionistas, intervino el vicepresidente de la compañía, Jaime Isita, ante la ausencia del presidente, Eduardo Espinosa, por enfermedad. Recalcó que «Duro mantendrá su sede, sus centros de decisión y su talento en Asturias para beneficio de esta tierra». Desde aquí, abundó, en que «la empresa resurgirá y volverá a competir en el mundo».

La venta de la sede está recogida en el plan de reestructuración, que obtuvo a finales de octubre el respaldo «muy amplio» de sus acreedores. Además, Duro plantea una quita del 100% de la deuda contraída con los bancos, los proveedores considerados no esenciales para el mantenimiento de la actividad y con el Principado, que le concedió un préstamo de seis millones a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), así como la relativa a los créditos contingentes derivados de reclamaciones extrajudiciales, judiciales y arbitrales. El Gobierno asturiano ya ha anunciado que no renunciará a este montante, ya que se trata de un crédito público.

En cuanto a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha llegado a un acuerdo fuera del plan de reestructuración, para modificar las condiciones de los préstamos que le otorgó por 120 millones dentro del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Incluye una extensión del vencimiento actual, con un nuevo calendario de amortización en 2029 (20 millones de euros), 2032 (30 millones) y 2035 (70 millones). Además, prevé la posibilidad de flexibilizar la naturaleza jurídica de la deuda (ordinaria o participativa) y de reducir su coste financiero mediante la revisión del tipo de interés aplicable.

De forma paralela, Duro avanza con su hoja de ruta para redimensionar la compañía, con la previsión de quedarse con la mitad de la plantilla, es decir, con alrededor de 500 trabajadores. En este ajuste se enmarca la reciente venta de diez contratos de la filial Operaciones y Montajes a la empresa Serveo, que incluye la subrogación de casi 200 trabajadores. Esta transacción, además de permitir mantener dichos puestos, supondrá una entrada de caja de 1,5 millones de euros para Duro. Hay que añadir los 180 despidos aprobados este año dentro de un expediente de regulación de empleo (ERE) -de los que todavía queda la mitad por ejecutarse- y las 53 salidas pendientes en otros países por contratos y actividades que terminan y por el cierre de delegaciones.

Cambios organizativos

La compañía conservará esta filial, que pertenece al área de Servicios, pero con un tamaño más reducido y centrada en captar proyectos en la península ibérica. No obstante, será Mompresa, la unidad especializada en el montaje y revisión de turbogeneradores y equipos auxiliares en centrales de generación eléctrica, la que recibirá un mayor impulso. La otra rama del negocio de la ingeniería asturiana es la de EPC (proyectos llave en mano) y, dentro de ella, Duro plantea potenciar las actividades de minería ('mining and handling') y plantas industriales.

Ambas filiales, al igual que la resultante de la fusión de Energy Storage y Calderería Pesada, se traspasarán a una nueva sociedad intermedia (MidCo). Asimismo, parte de los servicios centrales serán también trasladados a MidCo, mientras que Duro Felguera S. A. se mantendrá como sociedad matriz y cotizada del grupo. Además, liquidará Green Tech, Oil&Gas y Biomasa y venderá Felguera Tecnologías de la Información (FTI) e Intelligent Systems.

Por otro lado, Grupo Prodi se quedará con la mayoría accionarial, ya que se realizará una reducción de capital por pérdidas por importe de 2,94 millones de euros mediante la amortización de 117 millones de acciones titularidad de Grupo Prodi y Mota-Engil México, lo que resultará en la salida de este último socio del accionariado. El primero, por su parte, se compromete a otorgar nueva financiación capitalizable –hasta diez millones de euros– para dotar a Duro de nuevos ingresos de tesorería que permitan garantizar su continuidad y viabilidad en el corto y medio plazo. Se realizará a través de un aumento de capital, mediante la emisión de 400 millones de acciones que suscribirá Prodi.