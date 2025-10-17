El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Barbón, con el embajador de China en España, Yao Jing. E. C.

Adrián Barbón se reúne con el embajador chino para «desatascar» el proyecto de la fábrica de BYD

El presidente desarrolla una jornada de trabajo en Madrid para que la región «figure en la agenda de los grandes inversores internacionales»

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 06:32

Comenta

El presidente del Principado, Adrián Barbón, desarrolló este jueves una intensa agenda de trabajo en Madrid centrada en la captación de inversiones y en la ... proyección económica de la comunidad, como la que plantea la firma de automoción china BYD en Europa. «Buscamos que Asturias figure en la agenda de los grandes inversores internacionales, afirmó, tras destacar que este tipo de encuentros persiguen situar a la región como territorio «atractivo, competitivo y con capacidad para liderar proyectos estratégicos». «El resurgir económico de Asturias está llamando la atención y hace que nuestra comunidad se sitúe en la agenda política a nivel nacional», señaló.

