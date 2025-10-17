Adrián Barbón se reúne con el embajador chino para «desatascar» el proyecto de la fábrica de BYD

El presidente del Principado, Adrián Barbón, desarrolló este jueves una intensa agenda de trabajo en Madrid centrada en la captación de inversiones y en la ... proyección económica de la comunidad, como la que plantea la firma de automoción china BYD en Europa. «Buscamos que Asturias figure en la agenda de los grandes inversores internacionales, afirmó, tras destacar que este tipo de encuentros persiguen situar a la región como territorio «atractivo, competitivo y con capacidad para liderar proyectos estratégicos». «El resurgir económico de Asturias está llamando la atención y hace que nuestra comunidad se sitúe en la agenda política a nivel nacional», señaló.

Para ello, asistió a una reunión en la embajada de la República Popular China, en respuesta a la visita que realizó el embajador a Asturias junto con una delegación de casi 20 empresas de su país. «Seguimos avanzando en esa diplomacia discreta que nos caracteriza, para que China y los inversores chinos sepan que en Asturias existen muy buenas comunicaciones», precisó. El presidente también puso en valor la infraestructura logística asturiana, con accesos «a través de los puertos de El Musel y Avilés, buena conectividad aérea, óptimos espacios industriales y una adecuada formación empresarial».

«Queremos seguir profundizando en este tipo de encuentros para que Asturias figure en la agenda de los inversores chinos y podamos desatascar algunos de los grandes proyectos que pueden materializarse en inversiones estratégicas en el territorio», indicó. Aunque no lo citó expresamente en sus declaraciones a los medios, hay que recordar que el Principado aspira a acoger la tercera fábrica de ensamblaje de vehículos eléctricos que BYD planea construir en Europa. De hecho, una delegación de la firma ya visitó la ZALIA en 2023 para explorar las oportunidades.

Barbón también se reunió con representantes de Citigroup. «Es una entidad fundamental en todo lo relacionado con canalizar inversiones extranjeras dentro de España y, a la inversa, inversiones de grandes empresas españolas en el extranjero», explicó. Por último, participó en un curso de liderazgo político organizado por CEOE y la Agencia Llorente y Cuenca, donde puso en valor las políticas sociales del Principado.