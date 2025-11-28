El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Airbus ve un problema en sus aviones A320neo y pide a los operadores medidas preventivas inmediatas

El fabricante ha señalado que es consciente de que estas recomendaciones van a provocar «trastornos operativos» a los pasajeros

EP

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:20

Airbus ha identificado un problema que puede afectar a algunos aviones de la familia A320neo que actualmente están en servicio, por lo que pide a los operadores que tomen medidas preventivas inmediatas.

El fabricante aeronáutico ha informado de que el análisis de un incidente reciente en el que se vio involucrado un avión de la familia A320 ha revelado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.

En consecuencia, Airbus ha identificado un número «significativo» de aviones de la familia A320 en servicio que podrían verse afectados.

Por tanto, el fabricante europeo ha colaborado con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores que tomen medidas preventivas inmediatas a través de una transmisión de alerta a los operadores (AOT, por sus siglas en inglés) con el fin de implementar la protección de 'software' y/o 'hardware' disponible y garantizar la seguridad de la flota.

Esta AOT se reflejará en una directiva de aeronavegabilidad de emergencia de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA).

Airbus ha señalado que es consciente de que estas recomendaciones van a provocar «trastornos operativos» a los pasajeros y pide disculpas por las molestias causadas. Asimismo, destaca que trabajará con los colaboradores, «manteniendo la seguridad como prioridad número uno y absoluta».

