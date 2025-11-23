El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Desvío del tráfico de camiones por la CV-500 en la Comunidad Valenciana. Juan Signes

Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo

Se necesitan 30.000 conductores, pero nadie quiere ponerse al volante, por lo que el Gobierno dará 3.000 euros para el carné

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

Cuarenta años después del éxito de Loquillo y Los Trogloditas «Yo para ser feliz quiero un camión», el problema actual es que no hay quien ... los conduzca. En un momento en el que el comercio online ha impulsado el transporte de paquetería a niveles récord y el camión sigue siendo el medio de transporte de mercancías más importante de Europa, existen 426.000 vacantes en el continente, según los datos de la Organización Mundial del Transporte por Carretera (IRU). A nivel mundial las cifras son impactantes -3,6 millones de puestos sin cubrir, cifra que se duplicará en 2028, según estiman- y España no se queda atrás: faltan 30.000 camioneros para hacer frente a la demanda, un problema que, sin soluciones a corto plazo, se agravará ante la oleada de jubilaciones que se producirán en la próxima década, puesto que la mitad de la plantilla tiene más de 55 años.

