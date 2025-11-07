El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Instalaciones de Amazon en el polígono de Bobes, Siero. J. M. Pardo

El alcalde de Siero replica a Yolanda Díaz que se realicen inspecciones «a todos» y no solo a Amazon

La Cámara de Oviedo defiende la planta de Asturias como «ejemplo de inversión» y Fade cree que «hay mucha leyenda» sobre el asunto

Carlos García-Ovies
Alejandro Fuente

Carlos García-Ovies y Alejandro Fuente

Gijón | Siero

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:53

Comenta

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', defendió ayer, en relación al anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de una campaña específica ... de Inspección de Trabajo contra Amazon, Uber o Cabify, que está «totalmente de acuerdo» con que se lleven a cabo estos controles en las empresas para que cumplan la legislación vigente, «pero a todas». El regidor afirmó que «la administración debe de ser igual para gigantes y para moscas, y muchas veces los elefantes no son las grandes empresas».

