El alcalde de Siero replica a Yolanda Díaz que se realicen inspecciones «a todos» y no solo a Amazon

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', defendió ayer, en relación al anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de una campaña específica ... de Inspección de Trabajo contra Amazon, Uber o Cabify, que está «totalmente de acuerdo» con que se lleven a cabo estos controles en las empresas para que cumplan la legislación vigente, «pero a todas». El regidor afirmó que «la administración debe de ser igual para gigantes y para moscas, y muchas veces los elefantes no son las grandes empresas».

En ese escenario, el alcalde sierense se mostró crítico con las acusaciones vertidas por Díaz sobre la multinacional: «A lo que dice esta señora no le prestó atención porque no me aporta nada». Y añadió: «Desconozco el número total de votos que logró en las últimas elecciones, pero creo que la inmensa mayoría no compartimos su modelo de país. Yo, por lo menos, no lo comparto aunque respete su opinión. Bueno, no es que no lo comparta, es que me siento muy alejado de sus planteamientos».

No fue el único que expresó ayer su opinión sobre las críticas de la vicepresidenta del Gobierno, que llegó a afirmar que este tipo de compañías «son empresas que parecen muy modernas, pero con condiciones del siglo XIX». La vicepresidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Ángela Santianes, lamentó «el desconocimiento que existe del potencial y de cómo funcionan las empresas». Así, señaló que «hay mucha leyenda» sobre algunas cuestiones que, «especialmente los políticos, deben entender mejor para tomar buenas decisiones».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, reivindicó que el centro logístico de Amazon en Siero es «un ejemplo relevante de inversión, modernización y dinamismo industrial» que, con más de un millar de trabajadores, «ha consolidado en Asturias un polo de actividad que genera oportunidades, empleo estable y crecimiento en su entorno». En ese sentido, apeló a «preservar el diálogo social y la seguridad jurídica, evitando generalizaciones o discursos que puedan desincentivar la inversión». Paniceres recalcó que el futuro de Asturias pasa por «sumar esfuerzos entre empresas, trabajadores e instituciones para seguir avanzando hacia un modelo productivo más competitivo, sostenible y socialmente responsable». En cualquier caso, remarcó que la entidad cameral defiende «como principio esencial, el trato más digno posible a los trabajadores y, al mismo tiempo, la confianza y el reconocimiento a las empresas que crean empleo y contribuyen al desarrollo económico de nuestra región».

Díaz afirmó el jueves que la multinacional que dirige Jeff Bezos «permite que sus empleados trabajen 120 horas a la semana» y advirtió de que «el modelo de tecnológicas, no solo Amazon, que tienen pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados y empleadas cuando van al baño, no lo vamos a consentir».

Sin embargo, el secretario de Acción Sindical de la FSC de CC OO, Herminio García, asegura que no tiene constancia de que se produzcan este tipo de dinámicas en el centro logístico que la multinacional tiene en Asturias: «En principio, nosotros no estamos detectándolo. Amazon en Asturias se rige por el convenio de carreteras del Principado, que es muy bueno y lo están respetando muy bien. No hay una conflictividad excesiva o abusos. Sí hay algunas cuestiones que pulir, pero respecto a las cuestiones que denuncia la vicepresidenta, aquí estamos un poco al margen».