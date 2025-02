Alemania levanta el bloqueo al fondo de garantía de depósitos

Salvador Arroyo Bruselas Miércoles, 6 de noviembre 2019, 18:55 | Actualizado 19:28h. Comenta Compartir

Alemania suelta el candado y comienza a levantar la barrera al fondo de garantía de depósitos, uno de los tres pilares fundamentales de la Unión Bancaria. De forma sorpresiva y utilizando como plataforma el Financial Times, la biblia del periodismo económico, su ministro de Finanzas, Olaf Scholz, ha anunciado que es momento de «avanzar» en la cohesión bancaria y marca el final a cuatro años de férreo bloqueo de Berlín a una fórmula que la Comisión Europea propuso en 2015 con la finalidad de proteger en cualquier banco de la eurozona fondos de hasta 100.000 euros si la entidad de origen, del país que fuera, se declarase en situación de insolvencia o resolución.

Ahora bien, Scholz no da carta blanca. Alemania se muestra más flexible, está «dispuesta» a mover ficha, pero exige condiciones. Y apela directamente a la «responsabilidad nacional» para que el proyecto fructifique. Un mensaje dirigido a las otras tres potencias del euro, en el sur, con alta deuda pública en relación al PIB (Producto Interior Bruto); a Francia (98,4%), Italia (132,2%) y España (97,1%). Países que depositan en sus entidades el gran peso de los bonos de deuda que emiten y con los que Alemania no está dispuesto a cargar. Dicho de otro modo, que la idea que hasta ahora ha sustentado el rechazo germano se mantiene: no pasará porque el fondo de garantía de depósitos se convierta en una fórmula mutualizada de soportar las deudas nacionales.

Así que de entrada requiere que la totalidad de los bancos de la eurozona compartan las mismas normas en lo que se refiere a situaciones de insolvencia. Y que, al mismo tiempo, reduzcan los riesgos de quiebra, lo que significa meter la tijera a la morosidad, reducir los préstamos de dudoso cobro, y limitar su exposición a la deuda pública emitida por un solo país.

En el artículo escrito en el diario británico, Scholz plantea, de hecho, que «los bonos soberanos no son una inversión libre de riesgo y no deben ser tratados como tal». Lo que le lleva a abogar por aminorar su adquisición (el sistema italiano ha llegado a estar al límite no hace mucho meses al absorber la mayor parte de las emisiones de su Gobierno y durante la crisis fue un movimiento de recurso también en España) y, en todo caso, por diversificar estas compras.

Acotado ese terreno, Alemania abogaría porque la primera red de protección continúe en los Estados; que cada uno siga siendo el principal responsable de cubrir a sus ahorradores. Así que lo que propone Scholz es responder a una hipotética quiebra bancaria en varias fases: primero, con el dinero de la red de depósitos nacional. Después (y si la primera no fuera suficiente) con el fondo europeo, que actuaría como paracaídas al aportar liquidez a los bancos. Lo que significa que prestaría dinero para luego recuperarlo;no sería una mutualización de los riesgos 'per sé'. Y si con todo ello no se logrará la protección necesaria, el país matriz de la entidad que se ha asomado al precipicio, estaría obligado a intervenir.

El artículo del ministro de Finanzas alemán ha ido acompañado de una comunicación a las capitales en vísperas de las reuniones del Eurogrupo (los diecinueve países que comparten divisa) que se celebra hoy en Bruselas. El fondo de garantía de depósitos es el único de los mecanismos de la ansiada unión bancaria que no ha avanzado en cuatro años. Los otros dos, la supervisión conjunta de las entidades más grandes de la eurozona, a cargo del Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Único de Resolución (FUR), llevan tiempo en marcha.