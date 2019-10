«Si alguien duda del futuro de Asturias, que se pase por el Parque Tecnológico» El gijonés Miguel Porrúa, frente a la sede del Banco Interamericano de Desarrollo. / E. C. Miguel Porrúa | Coordinador de Gobierno Digital en el Banco Interamericano de Desarrollo «A principios de siglo no había estrategias de gobierno digital en ningún país de América Latina. Hoy 17 de 32 ya cuentan con una» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Domingo, 13 octubre 2019, 03:10

Aunque tira de humildad y asegura que en todo caso se ve en el 'top 50.000', lo cierto es que el gijonés Miguel Porrúa ya se ha hecho un nombre al otro lado del charco en un campo tan pujante como la gobernanza digital. No en vano, esta semana ha sido incluido en el ranking de 'Las cien personas más influyentes del mundo en gobernanza electrónica' elaborado por el prestigioso portal 'Apolitical'. Afincado en Estados Unidos desde hace más de dos décadas, Porrúa es en la actualidad el coordinador de las políticas de Gobierno Digital en el Banco Interamericano de Desarrollo. Pese a estar totalmente asentado en Washington, este economista todavía acude asiduamente a Asturias para no perder el arraigo con su tierra y, de paso, para no quedar al margen de su compleja actualidad social y económica.

-Le citan como uno de los cien mayores expertos mundiales en gobernanza electrónica. Algo habrá hecho.

-(Ríe). Me siento muy honrado y muy feliz, pero seguramente sea uno de los 50.000 más influyente, de los cien no sé. De todas formas lo recibo con humildad y con satisfacción. Lo que me parece más valioso es que las regiones en las que trabajo, América Latina y el Caribe, se mueven hacia delante y empiezan a sumar nuevas políticas de gobierno digital. Y esto siempre es posible gracias al trabajo de un equipo muy amplio de gente. A principios de siglo no había estrategias de gobierno digital en ningún país. Hoy en día, de 32 países de la zona 17 cuentan con una estrategia en este aspecto. En los años que acumulo en el banco llevamos aprobados proyectos por valor de más de 1.000 millones de dólares. Proyectos concretos para mejorar el sistema de aduanas, de registro civil o de acceso de las empresas a esos países.

-¿Cómo ha visto la evolución de estos países desde que trabaja en Washington?

-Las cosas van evolucionando y algunos países son un orgullo para la región. Es el caso de Uruguay, que pertenece a un grupo de países con avanzada digitalización y donde comparte mesa con Canadá, Israel o Reino Unido. Chile, Panamá, Colombia, Argentina y Perú también son ejemplos de este avance. Y todo ello con una circunstancia importante, y es que la mitad de la región aún está sin conectarse a internet. Hay muchas asignaturas pendientes.

-Dice que prácticamente la mitad del territorio aún no tiene acceso a la red. ¿Hasta qué punto afecta la brecha digital al desarrollo de estos países?

-Me parece muy difícil que un país se desarrolle sin tener una buena política digital. Para desarrollarte o impulsas actividad económica interna, de la mano de los emprendedores, o atraes inversión externa. Para que eso ocurra hay que facilitar el contacto de las empresas con la burocracia. Si vas a un ranking mundial de competitividad, de los 30 primeros países 23 son también los primeros en la lista de gobierno digital.

-¿Hasta qué punto es seguro estructurar la gobernanza de las instituciones en torno a medios digitales con el auge del cibercrimen?

-Dentro de la responsabilidad que tengo en el clúster también está la de apoyar a los países de la región con la ciberseguridad. Cuando uno diseña una política de gobierno digital se debe incluir este apartado, algo que hace diez o quince años no se hacía. Pero también es cierto que el cibercrimen no era una industria tan desarrollada como ahora. Solo hay que fijarse que la actividad ilícita en la red va a pasar este año al tráfico de drogas en volumen de negocio. Eso es ilustrativo.

-Imagino que tendrá un ojo puesto en Asturias, ¿cree que le ha cogido a contrapié el cambio de modelo productivo?

-No sabría decirle si los cambios cogieron a la región a pie cambiado. Culturalmente, sí. Antes se dependía de sectores tradicionales con capacidad para generar grandes cantidades de empleo, como es el sector minero o el del acero. Las políticas públicas allí, desde que tengo recuerdo, estuvieron enfocadas en generar actividad emprendedora para crear valor añadido a la materia prima que tenemos. No me siento capaz de juzgar si tuvieron la suficiente magnitud, pero quizás habría que haberlas implantado de manera más intensa para no depender tanto de unos pocos sectores.

-La internacionalización y el tamaño de las empresas son dos cuentas pendientes.

-La crisis de 2008 hizo que hubiese que buscar estos mercados internacionales por obligación, porque no quedaba otro remedio. Esa fue una parte buena de la situación, si es que las crisis pueden dejar algo bueno. Lo que va a pasar en Asturias es que vamos hacia una nueva transformación. Yo soy positivo con su futuro, creo que un poco a la fuerza, pero la economía se diversificará. El parque Tecnológico de Gijón es un oasis de esperanza, si alguien tiene alguna duda de dónde está el futuro de Asturias que se pase por allí o por el campus de la Universidad de Oviedo. Allí se juntan un grupo de empresas y de jóvenes cualificados realizando actividades de alto valor añadido. Si hay cosas como esas, hay esperanza y se puede generar algo más grande. Pero lo que se necesita es que las políticas públicas remen en la misma dirección en este tipo de proyectos.