Autocares de ALSA, en la estación de Avilés. Pablo Nosti

ALSA e Indra, entre las empresas que optan a la nueva línea de alta velocidad de Arabia Saudí

E. C.

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:42

ALSA e Indra están entre las empresas españolas que ya han mostrado oficialmente su interés por participar en la nueva línea de alta ... velocidad en Arabia Saudí, que conectará la capital (Riad) con una ciudad de nueva creación (Qiddiya) orientada al turismo y que incluye 12 parques de atracciones o un circuito de Fórmula 1. En el listado también figuran Renfe, FCC, CAF y Talgo. Algunas de estas empresas ya formaron parte del famoso consorcio español del 'AVE a La Meca', aunque por el momento solo se trata de muestras de interés trasladadas por las empresas a la comisión pública que se encarga de este proyecto. De hecho, no será fácil hacerse con un hueco en este megaproyecto, ya que hasta 145 empresas internacionales han manifestado su interés por participar, según el promotor público del proyecto.

