ALSA e Indra, entre las empresas que optan a la nueva línea de alta velocidad de Arabia Saudí

ALSA e Indra están entre las empresas españolas que ya han mostrado oficialmente su interés por participar en la nueva línea de alta ... velocidad en Arabia Saudí, que conectará la capital (Riad) con una ciudad de nueva creación (Qiddiya) orientada al turismo y que incluye 12 parques de atracciones o un circuito de Fórmula 1. En el listado también figuran Renfe, FCC, CAF y Talgo. Algunas de estas empresas ya formaron parte del famoso consorcio español del 'AVE a La Meca', aunque por el momento solo se trata de muestras de interés trasladadas por las empresas a la comisión pública que se encarga de este proyecto. De hecho, no será fácil hacerse con un hueco en este megaproyecto, ya que hasta 145 empresas internacionales han manifestado su interés por participar, según el promotor público del proyecto.

Entre el resto de firmas españolas destacan Sener, Ayesa, Idom, Typsa y Moventis, y entre los gigantes internacionales se encuentran las principales empresas chinas del sector, los grandes operadores públicos europeos (Trenitalia, SNCF o Deutsche Bahn), y otras compañías como Alstom, Hitachi, Siemens, Stadler, Hyundai, Aecom y AtkinsRealis.

Hace solo unas semanas, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, fue a Arabia Saudí para participar en un encuentro internacional ferroviario, en el que puso en valor la actividad que la compañía española realiza en ese país, donde opera el tren Haramain de alta velocidad entre La Meca y Medina.

Por otra parte, ALSA, que también ha mostrado interés por participar en el proyecto ferroviario, ya se adjudicó recientemente un nuevo contrato por importe de 500 millones de euros en ese país, precisamente para operar los futuros autobuses que circularán por Qiddiya, la ciudad de nueva construcción a la que llegarán los trenes de alta velocidad desde Riad.