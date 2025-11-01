El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La fundadora de Connecting People, Ana Ulibarri. J. M. Pardo

Ana Ulibarri, fundadora de Connecting People: «Las grandes puertas no las abre un evento de 'networking' normal, sino la confianza»

«Tener un círculo de confianza donde poder cruzar las agendas y en el que te puedes apoyar es algo absolutamente imprescindible», explica Ana Ulibarri, fundadora de Connecting People

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:22

Comenta

Conectar personas y empresas para avanzar de forma conjunta a través de herramientas que permiten impulsar el crecimiento y la colaboración como parte de la ... rutina de los trabajadores y de las propias organizaciones. Ese es el propósito que busca Ana Ulibarri (Gijón, 1974) a través de su proyecto, Connecting People, que nació en Asturias hace poco más de un año, pero que cuenta con grupos de trabajo a lo largo y ancho del país y ya tiene más de 230 socios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  2. 2 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  3. 3 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  4. 4 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  5. 5 El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»
  6. 6 Fallece Isabel Baragaño, presidenta de las antiguas alumnas de la Asunción en Gijón
  7. 7 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  8. 8 La lesión de Loum agita las oficinas del Sporting de Gijón
  9. 9 El Sporting no podrá utilizar su tercera equipación ante el Mirandés
  10. 10

    Las claves del caso de Maritrini y su bebé: un crimen que puede estar a punto de resolverse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ana Ulibarri, fundadora de Connecting People: «Las grandes puertas no las abre un evento de 'networking' normal, sino la confianza»

Ana Ulibarri, fundadora de Connecting People: «Las grandes puertas no las abre un evento de &#039;networking&#039; normal, sino la confianza»