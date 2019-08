Antonio Suárez deja la puerta abierta a más inversiones en la región Barbón y Suárez, durante su reunión de ayer. / P. LORENZANA «Creo que lo justo es ayudar a la tierra en la que nací», señala el empresario asturmexicano tras reunirse con Barbón SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Sábado, 10 agosto 2019, 02:33

«Tengo en la cabeza cosas, claro que las tengo». No entró en detalles, pero sí dejó claro que su intención es ayudar a la situación económica de Asturias. El empresario asturmexicano Antonio Suárez, presidente del consejo de administración de Grupo Marítimo Industrial (Grupomar), se reunió ayer con el presidente del Principado, Adrián Barbón, para concretarle las inversiones que ya tiene comprometidas en la región y hablar de la posibilidad de añadir otras nuevas.

El empresario ya anunció esta misma semana -durante el Encuentro Hispanoamericano SabadellHerrero celebrado en Colombres- que contratará un pedido de entre 18.000 y 20.000 toneladas de hojalata laminada y esmaltada a una empresa de Lugones. Sin este contrato, precisó Suárez, «la planta cerraría».

Además, planteó un proyecto inmobiliario basado en la compra de edificios «bonitos» que luego reformará y pondrá a la venta. «Aunque yo no soy constructor», puntualizó.

No concretó las futuras inversiones que está barajando. «No me gusta decir cosas cuando no estoy seguro de que las vaya hacer», reconoció.

No obstante, su compromiso con la región quedó patente. «¿No creen que a mi edad debo ayudar a la tierra en la que nací? Creo que es lo justo», indicó Suárez. Asturias, dijo, es como una gran sala con muchas bombillas «y si queremos luz, lo primero que hay que hacer es no tener ninguna fundida».