ECONOMÍA, un año en diez TEMAS

Alcoa anuncia el cierre de su planta de Avilés y se temen deslocalizaciones

Las electrointensivas claman por una tarifa eléctrica competitiva y critican el alza de precios y el recorte en la subasta de interrumpibilidad. El coste de la energía afecta a todas las compañías electrointensivas, pero no hay comunidad en España que más industrias de este tipo concentre y que sea más sensible a su encarecimiento. Y en 2018 los precios se dispararon. Precisamente, este argumento fue uno de los que empleó la multinacional americana Alcoa para justificar su decisión de cerrar sus plantas de La Coruña y Avilés, aunque no fue el único . Defendió su decisión asegurando que ambas factorías tenían problemas estructurales por la ausencia de inversiones y falta de productividad. El cierre supondría dejar a 686 trabajadores de plantilla en la calle –317 de Avilés– y enviar al paro a otros muchos de subcontratas o indirectos. Las movilizaciones en contra de esta decisión se sucedieron desde que la noticia se conoció en octubre, con una multitudinaria manifestación en Avilés o esforzadas marchas de las plantillas. El lema 'Alcoa no se cierra' no se dejó de repetir desde entonces.