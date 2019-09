Un apasionado de la tecnología y de los negocios Domingo, 8 septiembre 2019, 02:42

Pablo Martín se define como «un emprendedor tecnológico un tanto friki». Este apasionado de la tecnología, la innovación y los negocios se convirtió en empresario a los 23 años, sin haber terminado su carrera de Administración de Empresas, que sigue sin acabar - «el sistema educativo no logró enamorarme, pero no recomiendo seguir mi ejemplo»-. Casado y con dos hijos, se agobia cuando está sin trabajar (el máximo tiempo de alejamiento pactado a nivel familiar son 10 días), es un «lector compulsivo» y le encanta viajar, tanto que tiene como propósito vital «conocer todo el mundo antes de que me muera». Se califica además de «asturiano nómada». Pasa más de la mitad del año fuera de la región, pero siempre acaba volviendo. Confiesa, por cierto, no tener ningún bitcoin «porque no es una inversión recomendable para las personas normales».