Asturias, con un horno parado mientras Arcelor se prepara «para aumentar la producción en Europa»

La avería del horno alto 'B', que lleva dos meses sin producir con normalidad, tiene lugar en un momento crucial para Arcelor, que « ... se está preparando para incrementar la producción en sus instalaciones de toda Europa, anticipándose al cambio neto en la demanda derivado de la medida de contingentes arancelarios de la Unión Europea». Así lo aseguró ayer la compañía mediante un comunicado que hizo hincapié en que estas medidas anunciadas el pasado octubre permitirán a la siderúrgica «satisfacer la demanda con prontitud y mantener la estabilidad en la cadena de suministro».

Asimismo, este aumento de la producción «contribuirá a la creación de empleo en Europa y generará un valor significativo para la economía» del Viejo Continente. Ante la inminente entrada en vigor del nuevo instrumento comercial, que propone limitar los volúmenes de importación libres de aranceles a 18,3 millones de toneladas al año (una reducción del 47%) y duplicar el gravamen, hasta el 50%, de las importaciones que superen ese cupo, la multinacional «desea asegurar a fabricantes y distribuidores que la compañía seguirá satisfaciendo sus necesidades de acero».

«Soy consciente de que algunos usuarios de acero están preocupados por el impacto del nuevo instrumento comercial, en particular por posibles escaseces de suministro, la volatilidad de los precios y el acceso a productos especializados», señaló ayer Geert Van Poelvoorde, CEO de ArcelorMittal Europe. Sin embargo, aseguró que la siderúrgica puede «satisfacer adecuadamente» la demanda de sus clientes europeos con acero producido en este territorio. «Por lo tanto, estamos preparados para aumentar la producción en función de la demanda», apuntó.

En este punto, Arcelor mantiene su exigencia a la Comisión Europea de que se introduzca de manera «urgente» el nuevo contingente arancelario. Esta propuesta es una «medida crucial, vital para la supervivencia de la industria siderúrgica europea y la seguridad a largo plazo del sector manufacturero». En este sentido, la firma recordó que las importaciones de acero a la Unión Europea «continúan en niveles récord, lo que perjudica gravemente a la industria siderúrgica local».

Mientras la compañía controlada por la familia Mittal se prepara para aumentar la producción, los problemas continúan en las plantas asturianas. Arcelor decidió ayer que el domingo procederá a introducir la oxilanza, por tercera vez, para intentar estabilizar el horno alto 'B'. Mediante esta operación, se introduce oxígeno y gas propano para calentar el interior y extraer así el arrabio solidificado.

En las dos anteriores ocasiones desde que se intentó reactivar tras la parada de mantenimiento efectuada a finales de septiembre, no surtió efecto y el horno no termina de vaciarse por completo debido a las distintas averías que surgen, que obligan a detenerlo continuamente. Ahora se intentará meter la lanza por la piquera del centro, aunque la previsión inicial era mantener la instalación parada hasta el lunes. Es esencial recuperar la actividad en el horno 'B', ya que el arrabio que produce el 'A' no es suficiente para abastecer a todos los talleres.