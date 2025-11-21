El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los dos hornos altos de Arcelor en la planta de Gijón. D. Arienza

Asturias, con un horno parado mientras Arcelor se prepara «para aumentar la producción en Europa»

Este incremento, favorecido por el escudo comercial de la UE, contribuirá a «la creación de empleo y generará un valor significativo para la economía»

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:15

La avería del horno alto 'B', que lleva dos meses sin producir con normalidad, tiene lugar en un momento crucial para Arcelor, que « ... se está preparando para incrementar la producción en sus instalaciones de toda Europa, anticipándose al cambio neto en la demanda derivado de la medida de contingentes arancelarios de la Unión Europea». Así lo aseguró ayer la compañía mediante un comunicado que hizo hincapié en que estas medidas anunciadas el pasado octubre permitirán a la siderúrgica «satisfacer la demanda con prontitud y mantener la estabilidad en la cadena de suministro».

