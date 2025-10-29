El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los dos hornos altos de Arcelor en la planta de Gijón. A. García

Arcelor cifra en un 35% el alza del coste salarial e insta a mejorar la competitividad

La previsión es que las plantas asturianas cierren el año con casi 180 millones en inversión, pero no comunica avances sobre la acería de Avilés

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:34

Comenta

Mejorar la competitividad de las plantas asturianas es un objetivo primordial de la dirección regional de Arcelor desde hace mucho tiempo. Al pertenecer a ... una multinacional, las propias factorías compiten entre sí, por lo que es crucial mantener una buena posición dentro del grupo. Ante este escenario, responsables de la siderúrgica pusieron este miércoles de manifiesto, en una reunión con los sindicatos, el incremento del coste salarial sobre el de producción. En concreto, cifró el incremento del primero en un 35% en los últimos años, por lo que instó a la parte social a abordar, de manera colectiva, la pérdida de competitividad.

