Arcelor cifra en un 35% el alza del coste salarial e insta a mejorar la competitividad

Mejorar la competitividad de las plantas asturianas es un objetivo primordial de la dirección regional de Arcelor desde hace mucho tiempo. Al pertenecer a ... una multinacional, las propias factorías compiten entre sí, por lo que es crucial mantener una buena posición dentro del grupo. Ante este escenario, responsables de la siderúrgica pusieron este miércoles de manifiesto, en una reunión con los sindicatos, el incremento del coste salarial sobre el de producción. En concreto, cifró el incremento del primero en un 35% en los últimos años, por lo que instó a la parte social a abordar, de manera colectiva, la pérdida de competitividad.

En este punto, hizo hincapié en el aumento del absentismo en Arcelor, sobre todo en los meses de verano, por lo que estudia modificar los complementos que perciben los trabajadores durante los procesos de incapacidad laboral transitoria. En este análisis del tercer trimestre, la compañía señaló que la plantilla había disminuido en 334 empleados respecto al segundo, de los que siete corresponden a trabajadores fijo y los 327 restantes, a eventuales, sobre todo por la finalización de los contratos realizados para cubrir el periodo vacacional, que comienza en mayo. Durante esos meses, los empleados temporales llegaron a representar el 14,8% del total, mientras que ahora suponen el 8,7%.

En cuanto a las fondos destinados a mejorar las plantas asturianas, la empresa espera cerrar el año con un desembolso de casi 180 millones de euros. El mayor porcentaje (87,6%) corresponde a inversión –hay que recordar que se está construyendo la acería eléctrica de Gijón–, mientras que el resto se dedica a mantenimiento extraordinario (6,5%) y repuestos y cilindros (6,2%). En cambio, no ha comunicado a los sindicatos información alguna sobre el proyecto de la acería eléctrica de Avilés, pendiente de la aprobación por parte de la dirección europea.

Respecto a la producción, durante el tercer trimestre, los dos hornos altos trabajaron a un nivel bajo, con una actividad de entre 9.000 y 10.000 toneladas por horno y día. Incluso, se llegó a producciones mínimas. En cuanto a la fiabilidad de estas instalaciones, se aprecia un retroceso respecto al segundo trimestre por diversos incidentes en los hornos altos, así como por el retraso en el arranque del tren de bandas en caliente de Avilés tras una parada programada.