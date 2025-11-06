El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los dos hornos altos de Arcelor en la planta de Gijón. Arnaldo García

Arcelor trata de estabilizar el horno alto 'B' tras introducir la oxilanza por segunda vez

Los trabajos discurren este jueves con normalidad tras una primera operación infructuosa y varios incidentes técnicos durante la repetición

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:47

Arcelor trabaja intensamente para tratar de que el horno alto 'B' de la planta de Gijón recupere la actividad en cuanto sea posible. Tras ... un mes con continúas incidencias y más de una semana parado, la siderúrgica ha recurrido al uso de una oxilanza –un método más efectivo para que alcance la temperatura adecuada– para reactivar la instalación. El primer intento fue el martes y resultó infructuoso, de modo que se repitió este miércoles. Aunque en esta ocasión también se produjeron inconvenientes técnicos durante la noche, pero los técnicos consiguieron solventarlos y, desde ese momento, los trabajos en el horno alto 'B' se desarrollaron sin anomalías.

