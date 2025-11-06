Arcelor trata de estabilizar el horno alto 'B' tras introducir la oxilanza por segunda vez

Arcelor trabaja intensamente para tratar de que el horno alto 'B' de la planta de Gijón recupere la actividad en cuanto sea posible. Tras ... un mes con continúas incidencias y más de una semana parado, la siderúrgica ha recurrido al uso de una oxilanza –un método más efectivo para que alcance la temperatura adecuada– para reactivar la instalación. El primer intento fue el martes y resultó infructuoso, de modo que se repitió este miércoles. Aunque en esta ocasión también se produjeron inconvenientes técnicos durante la noche, pero los técnicos consiguieron solventarlos y, desde ese momento, los trabajos en el horno alto 'B' se desarrollaron sin anomalías.

El siguiente paso es el denominado 'sangrado', que consiste en la evacuación del arrabio de su interior hasta que la empresa considere que el material que produce el horno es de la calidad adecuada. Si el proceso discurre con normalidad, esta misma semana podría recuperarse la actividad en esta instalación, crucial para la competitividad de las plantas asturianas, ya que con un solo horno alto no es posible abastecer a todos los talleres acabadores. Además, hay que tener en cuenta que el 'A' está al final de su vida útil, con lo que la importancia de que el 'B' funcione de manera correcta es vital.

Precisamente, los problemas con este horno comenzaron a finales de septiembre, cuando se reanudó la actividad tras un parada de una semana de duración para someterse a trabajos de mantenimiento, con el objetivo de dejarlo preparado para operar en solitario cuando finalice la vida útil del 'A', en 2026. La idea es que para entonces ya esté operativa la nueva acería eléctrica de Gijón.

La parada del horno alto 'B' ha provocado que varios talleres de laminación de las plantas asturianas hayan tenido que detener su actividad de manera intermitente por falta de material, al estar solo operativo el 'A'. Están especialmente afectadas las instalaciones de Avilés, dedicadas a la producción de productos planos.