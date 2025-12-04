Arcelor destina a Francia su «mayor inversión en Europa» en una década, 429 millones de euros

Francia se lleva «la mayor inversión realizada por Arcelor en Europa en los últimos diez años». Un montante de 500 millones de dólares (casi ... 429 millones de euros) destinado a una nueva instalación para producir aceros eléctricos en Mardyck, cerca de Dunkerque, anunció ayer la siderúrgica, que se complementa con el apoyo de 25 millones aportados por el Gobierno galo. Se trata de un proyecto «estratégico» para el negocio de Productos Planos, que «amplía su oferta de acero eléctrico para impulsar el desarrollo de motores para los mercados industrial y automotriz». Su principal característica es que está laminado ultrafino y tratado para conferirle propiedades magnéticas y mecánicas específicas.

Las tres primeras líneas de la nueva unidad estarán operativas este mismo mes, apuntó la multinacional. Así, para 2027, serán cinco las que estarán operativas en Mardyck. Mientras se ejecutan las obras de ingeniería civil de la fase dos del proyecto (línea de recocido-decapado y laminador reversible), la puesta en marcha de las tres primeras -la línea de preparación, la de recocido-recubrimiento y la de corte longitudinal- es «inminente».

Con el nuevo espacio de actividad, que complementa a la planta de Saint-Chély-d'Apcher, la capacidad de producción de acero eléctrico de Arcelor en Europa alcanzará las 295.000 toneladas anuales. Todos los productos de este tipo en el Viejo Continente se fabricarán en Francia, lo que «fortalecerá el ecosistema galo en torno a la electromovilidad y la transición energética». De hecho, las instalaciones se integran en el corazón de la zona de Dunkerque y de la región de Hauts-de-France, que pretende construir un sector fuerte y ambicioso en torno a los vehículos eléctricos. Una vez concluida la fase dos del proyecto, la unidad de acero eléctrico empleará a 200 personas en total. Hay que recordar que la Asamblea Nacional gala aprobó recientemente una proposición para nacionalizar las plantas de Arcelor, pero el Gobierno rechaza llevarlo a cabo.

La mitad que la planta de DRI

Aunque la inversión en Mardyck es notable, es menos de la mitad de la que se necesitaría para construir la planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI) anunciada en julio de 2021 para descarbonizar la planta de Gijón, que superaría los mil millones de euros. Un proyecto que quedó aparcado, al igual que el resto de similares características en Europa, por la falta de viabilidad que aprecia la multinacional dados los elevados costes de operación -sobre todo, los relativos a la energía- y la debilidad del mercado.

El Gobierno español respaldó la iniciativa presentada personalmente por los máximos responsables del grupo -Lakshmi y Aditya Mittal- en un acto celebrado en Gijón con una ayuda de 450 millones, que no se llegaron a entregar por esta paralización.