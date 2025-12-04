El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO

Arcelor destina a Francia su «mayor inversión en Europa» en una década, 429 millones de euros

El Gobierno contribuye a la nueva unidad de aceros eléctricos que operará en la planta de Mardyck con una ayuda de 25 millones

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:16

Comenta

Francia se lleva «la mayor inversión realizada por Arcelor en Europa en los últimos diez años». Un montante de 500 millones de dólares (casi ... 429 millones de euros) destinado a una nueva instalación para producir aceros eléctricos en Mardyck, cerca de Dunkerque, anunció ayer la siderúrgica, que se complementa con el apoyo de 25 millones aportados por el Gobierno galo. Se trata de un proyecto «estratégico» para el negocio de Productos Planos, que «amplía su oferta de acero eléctrico para impulsar el desarrollo de motores para los mercados industrial y automotriz». Su principal característica es que está laminado ultrafino y tratado para conferirle propiedades magnéticas y mecánicas específicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  2. 2 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  3. 3

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  4. 4 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  5. 5 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  6. 6 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  7. 7 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  8. 8

    El Supremo avala que los alumnos asturianos que cursen Religión en Bachillerato se queden una hora más en clase
  9. 9 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  10. 10 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Arcelor destina a Francia su «mayor inversión en Europa» en una década, 429 millones de euros

Arcelor destina a Francia su «mayor inversión en Europa» en una década, 429 millones de euros