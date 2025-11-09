El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hornos altos de Arcelor en la factoría de Veriña. Damián Arienza

Arcelor logra encender el horno alto 'B' y avanza en el proceso de estabilización

El proceso de sangrado a través de una oxilanza se desarrolla con normalidad y la siderúrgica consigue activar seis toberas

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:02

Arcelor logró ayer encender el horno alto 'B', en el que trabaja desde hace dos semanas con el objetivo de tratar de recuperar su actividad – ... paralizada tras un mes de continuas incidencias–. Los equipos de trabajo encargados de repararlo han logrado introducir viento en seis de las toberas de las instalaciones y, al cierre de esta edición, no se había producido ninguna anomalía, de modo que la siderúrgica avanza en el proceso de estabilización con un arranque progresivo. No obstante, las tareas aún se centran en el vaciado y, según fuentes conocedoras de la situación, el proceso de sangrado –que consiste en fundir el material solidificado del interior– continúa desarrollándose de forma lenta, pero con mejor ritmo que los días anteriores. Se trata de un proceso complejo que implica introducir gas propano y oxígeno mediante una oxilanza que atraviesa las gruesas paredes del horno –unos tres metros y medio– y alcanzar la temperatura deseada para extraer el arrabio de forma más efectiva.

