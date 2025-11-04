Arcelor efectuará hoy la operación con la oxilanza para arrancar el horno alto 'B'

El horno alto 'B' de Arcelor en Gijón podría tardar meses en volver a producir con normalidad. Así se lo trasladó este lunes la ... empresa a los sindicatos en una reunión solicitada por la parte social tras la parada llevada a cabo a finales de octubre por las continuas averías que venía registrando en las semanas anteriores tras haberse sometido a trabajos de mantenimiento en septiembre. Dado que los intentos para reactivar la instalación resultaron infructuosos, la empresa decidió cesar la actividad y tratar de que el horno alcance la temperatura necesaria mediante la introducción de una oxilanza. Operación que se efectuará hoy, pero, si no se consigue estabilizar mediante este método, se procederá a dejar enfriar el horno y vaciarlo, lo que podría prolongarse entre tres y seis meses.

Ante esta coyuntura, Arcelor no maneja una fecha concreta en la que podría recuperarse la producción de manera habitual en el horno. Todo dependerá del éxito que tengan con esta técnica. Para llevarla a cabo, a la planta gijonesa han llegado profesionales de otras factorías del grupo siderúrgico en Europa. Durante la reunión, los sindicatos solicitaron más aclaraciones técnicas e información sobre las inversiones previstas en el horno alto 'B', a lo que la multinacional les respondió que su vida útil acaba en 2028 y habría que acometer mejoras para prolongarla hasta 2032-2033. Pero lo más inmediato es que recupere la operatividad, sobre todo si se tiene en cuenta que el otro horno alto, el 'A', está próximo a finalizar su actividad de manera definitiva, en 2026, salvo que se realizaran inversiones millonarias para superar esa fecha.

La capacidad productiva de las plantas asturianas depende de las decisiones que tome Arcelor sobre los hornos altos de Gijón, los únicos con los que cuenta en España. Asimismo, los sindicatos pidieron a la empresa que refuerce la plantilla ante el impacto que tienen los problemas del horno 'B' en los trabajadores de dichas instalaciones.

Crece la producción industrial

Las dificultades por las que atraviesa Arcelor no se ven reflejadas en la última estadística sobre producción industrial asturiana publicada ayer por Sadei y correspondiente a septiembre, ya que crece un 2,8% interanual, con lo que la media de los nueve primeros meses se sitúa en el 1,3%. Precisamente, la metalurgia (+5,6%) ha contribuido a este aumento, junto con la evolución positiva de la mayor parte del resto de ramas de actividad.