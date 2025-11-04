El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El horno alto 'B', con llamas en su parte superior por la quema de dos toberas registrada hace varias semanas. E. C.

Arcelor efectuará hoy la operación con la oxilanza para arrancar el horno alto 'B'

La reactivación del horno alto 'B' de Arcelor podría tardar meses. Si falla habría que vaciar la instalación, cuya vida útil termina en 2028

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:45

Comenta

El horno alto 'B' de Arcelor en Gijón podría tardar meses en volver a producir con normalidad. Así se lo trasladó este lunes la ... empresa a los sindicatos en una reunión solicitada por la parte social tras la parada llevada a cabo a finales de octubre por las continuas averías que venía registrando en las semanas anteriores tras haberse sometido a trabajos de mantenimiento en septiembre. Dado que los intentos para reactivar la instalación resultaron infructuosos, la empresa decidió cesar la actividad y tratar de que el horno alcance la temperatura necesaria mediante la introducción de una oxilanza. Operación que se efectuará hoy, pero, si no se consigue estabilizar mediante este método, se procederá a dejar enfriar el horno y vaciarlo, lo que podría prolongarse entre tres y seis meses.

