Arcelor sigue con los trabajos para recuperar cuanto antes la actividad del horno alto 'B'

Los trabajos de Arcelor para tratar de recuperar la actividad del horno alto 'B' –que se encuentra parado tras registrar continuas incidencias durante más ... de un mes– continúan. La multinacional siderúrgica debe vaciar el material solidificado –arrabio– del interior de las instalaciones, para lo que ha recurrido al uso de una oxilanza que facilite alcanzar la temperatura adecuada.

La tarea, en cualquier caso, no es sencilla y, de hecho, los equipos de trabajo se han encontrado con múltiples dificultades en los últimos días, como el ritmo de 'sangrado', que es demasiado lento. Este domingo, tras una noche de mucho trabajo, la multinacional tuvo que detener el horno sobre las 12 del mediodía para hacer reparaciones en una cinta de tolvas y realizar revisiones y cambios de elementos del propio horno, según fuentes conocedoras de la situación. No obstante, por la tarde, apenas unas horas después de esa parada, la siderúrgica volvió a encender el horno.

Por otro lado, fuentes sindicales aseguraron que «la situación sigue siendo complicada». Apuntan a que «el cansancio y el desánimo empieza a hacer mella en la plantilla, que ya está al límite de sus fuerzas», tras varios días tratando de recuperar la actividad. En ese sentido, aseguran que «la empresa sigue negándose a reforzar la plantilla, lo que puede acabar afectando a una maniobra tan compleja y que requiere tanto esfuerzo como es el arranque de un horno alto». Al mismo tiempo, destacan que la empresa ha tenido que recurrir a un experto extrabajador de la multinacional –que ya se encuentra jubilado– al que suelen recurrir en momentos de crisis como el actual.

La recuperación del horno alto 'B' es vital para mantener la competitividad de las factorías de Veriña y de Avilés. Un único horno no cuenta con la capacidad necesaria para abastecer a ambas y, además, el 'A' se encuentra al final de su vida útil, fechada en 2026.