Areces niega que se detectasen irregularidades en los fondos formativos durante su mandato Álvarez Areces, durante su intervención, con el diputado Daniel Ripa, de Podemos, al fondo. / DAMIÁN ARIENZA El expresidente del Principado acusa a Podemos de dar pie a un «juicio paralelo» en una bronca sesión de la comisión de investigación ÓSCAR PANDIELLO OVIEDO. Miércoles, 16 enero 2019, 02:04

El expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, defendió ayer en la comisión parlamentaria que investiga los cursos de formación la limpieza del proceso de gestión de los fondos públicos durante sus doce años al frente del Gobierno. El socialista subrayó que, durante su etapa al frente del Ejecutivo regional (1999-2011), «ningún órgano de control, que han sido exhaustivos desde España y Europa, detectó irregularidad alguna». Desde que se inicia la propuesta hasta que se gastan los fondos, según defendió, todos los procesos transcurren «bajo una normativa estricta».

Areces, que tuvo varios encontronazos con el secretario general de Podemos en Asturias Daniel Ripa, consideró «insólito» -ya desde su primer turno de palabra- que no se le informase de la época concreta a la que se adscribe la investigación. También tuvo el expresidente duras palabras hacia la postura de la formación morada en la comisión ya que Ripa había vinculado varios casos investigados por los tribunales a la gestión de los últimos gobiernos socialistas.

«Usted somete a insidias el riguroso debate de esta comisión. Durante todo el periodo democrático no he sido imputado en ningún caso. Usted y su organización política hicieron una campaña infame con panfletos y acusaciones calumniosas que no tenían base ni fundamento ninguno. Se hicieron denuncias y todas fueron archivadas», contestó Areces ante las acusaciones del portavoz de Podemos. Durante uno de los momentos más broncos de la declaración, el presidente de la comisión, el diputado de Podemos Emilio León, instó a Areces a «ceñirse a las preguntas» de los diputados, a lo que éste respondió reclamando «amparo» a la mesa.

Areces, asimismo, negó «de manera rotunda» durante sus intervenciones cualquier tipo de connivencia de la FSA con UGT, tal y como le achacaron varios diputados. En este sentido, destacó los «datos positivos» de los cursos, evidenciados por los informes de la Sindicatura de Cuentas y por la «satisfacción» mostrada por los beneficiarios de los cursos a través de las posteriores encuestas.

También se refirió el socialista al carácter «exhaustivo» y «casi pautado» de los controles. Aunque sí posteriormente se encontraron elementos que pudieran ser constitutivos de delito y se llevaron al ámbito judicial, Areces insiste en respetar el procedimiento y no hacer un «juicio paralelo» en el ámbito político para «tratar de influir en una decisión judicial».

«Los datos son positivos en lo relativo a los cursos y a la satisfacción. Desde 1999 a 2011 no he recibido información de ningún órgano gestor de que se cometiese cualquier irregularidad. La concertación social ha sido un factor importante para cualificar a miles de hombres y mujeres y para contribuir a la cohesión social», concluyó.

Una relación «fraternal»

Otro de los nombres propios de la jornada fue el del exconsejero de Industria y Empleo Graciano Torre. Suya fue la intervención inicial de la jornada y, al igual que la de Areces, sirvió para defender los mecanismos de supervisión del gasto de los fondos públicos. Según relató, los controles «intensos y abundantes» de los organismos, así como las auditorías, hacían complejo el desvío de fondos para otros fines.

Sobre la relación entre la FSA y UGT, Torre reconoció la unión histórica entre ambas formaciones, lo que «no significa» que haya habido tratos de favor en esta materia. «La relación fraternal sí parece algo de dominio público. Sin embargo, ni el PSOE gobernaba el Sepepa, ni aprobaba las convocatorias ni formaba parte de la comisión de adjudicación. Poco tiene que ver con esta comisión», zanjó el exconsejero.

Pese a que los encargados de la formación no eran «doña perfecta», según concluyó el socialista, sí es «absolutamente incierto» que se justificaran aulas que no existían o que existieran facturas hinchadas artificialmente.

También participó como declarante el consejero de Economía y Empleo en el Gobierno de Foro, José Manuel Rivero Iglesias, que consideró que la formación para el empleo que estaba en vigor cuando su partido llegó al poder en julio de 2011 «no era la adecuada para conseguir la empleabilidad». Durante su intervención, sin embargo, Rivero subrayó que su escaso tiempo al frente de la consejería apenas le permitió tomar medidas en esta materia.

Síguenos en: