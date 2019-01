«Lo habitual es optar por un contrato a todo riesgo y despreocuparse de cargos imprevistos»

De un buen contrato de mantenimiento del ascensor depende la seguridad y confort de sus usuarios, pero también el ahorro en las cuentas de la comunidad. Desde Ascensores del Cantábrico, empresa de mantenimiento asturiana multimarca, Lino García Lastra explica en qué aspectos hay que fijarse. PUBLIRREPORTAJE Jueves, 31 enero 2019, 10:27

-¿Todos los contratos de mantenimiento de Ascensor son iguales?

-No, básicamente se distinguen en dos modalidades: el simple y todo riesgo, que incluye todas las piezas en caso de avería. Es importante que en los contratos de mantenimiento a todo riesgo se incluyan todas las piezas de repuesto; si no, en caso de avería el precio se podría disparar. También que tanto en un mantenimiento simple como en un a todo riesgo el cliente cuente con un amplio horario de atención de averías. En el caso de Ascensores del Cantábrico es de 8 a 21 horas de lunes a domingo incluídos festivos, lo que nos convierte en una de las empresas con el horario más amplio.

-¿Influye la antigüedad del aparato para contratar uno u otro?

-No necesariamente. En los ascensores ocurre como con los coches. Es lógico pensar que un ascensor que no tiene mucho tiempo no debería dar averías. Sin embargo, algunas piezas como luminarias, pulsadores, incluso placas electrónicas de determinadas marcas suelen dar fallos que en ocasiones precisan hasta dos recambios al año, con lo cual el mantenimiento básico acaba encareciéndose.

-¿Mejor optar por uno completo?

-Si se trata de nueva instalación es recomendable cumplir los dos años de garantía que cubre la empresa instaladora, que en nuestro caso siempre hacemos extensiva a un año más; es decir, tres años de garantía total. Pasado ese plazo lo habitual es que las comunidades opten por el mantenimiento a todo riesgo y despreocuparse de cargos imprevistos y en muchas ocasiones abusivos por las reparaciones.

-¿Qué les caracteriza como empresa de mantenimiento multimarca?

-Las empresas de mantenimiento multimarca están capacitadas para dar un servicio de conservación de aparatos de todas las marcas de ascensores.

En Ascensores del Cantábrico prestamos un servicio de asistencia ágil, fiable y a un precio sin competencia ahí donde puede haber un ascensor: desde comunidades de vecinos a entidades privadas, residencias, hoteles o viviendas unifamiliares.

-¿Qué les distingue de otras empresas del sector?

-Nuestro amplio conocimiento del parque de elevadores de Asturias.

Nos respalda un equipo con más de 20 años de experiencia en el sector, y sobre todo, uno de nuestros activos más importantes, el trato directo empresa-cliente con un mismo interlocutor y la resolución inmediata de cualquier cuestión, eliminando los trámites y tiempos de respuesta lentos, y a veces innecesarios de las multinacionales. Además, ser pequeña empresa nos permite adecuar nuestro ratio de ascensores sin comprometer la seguridad de nuestros clientes.